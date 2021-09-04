1 Fakülte kuruldu 6 fakültenin ismi değişti
4 eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1 Fakülte kuruldu 6 fakültenin ismi değişti.
|04 Eylül 2021 02:23
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Ekli I sayılı listede belirtilen fakültenin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen fakültelerin adlarının karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmesine, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
3 Eylül 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
3/9/2021 TARİHLİ VE 4455 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
(I) SAYILI LİSTE
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