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1 Fakülte kuruldu 6 fakültenin ismi değişti

4 eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1 Fakülte kuruldu 6 fakültenin ismi değişti.
04 Eylül 2021 02:23
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1 Fakülte kuruldu 6 fakültenin ismi değişti

Ekli I sayılı listede belirtilen fakültenin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen fakültelerin adlarının karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmesine, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

3 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

3/9/2021 TARİHLİ VE 4455 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

(I) SAYILI LİSTE
Memurlar.Net
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