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Heykel açılışına kimse gitmeyince töreni erteledi

Muğla'nın Datça ilçesindeki sanayi sitesinin girişine konulan 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışına gelen Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, esnafı göremeyince töreni başka tarihe erteledi.
04 Eylül 2021 06:40
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Heykel açılışına kimse gitmeyince töreni erteledi

Datça Belediyesi, bir süre önce heykeltıraş Elbruz Denge'ye 'Sanayi Ağacı' heykeli yaptırdı. Dallarında meyve olarak, sanayi çarşısı esnafından her ustanın gerçek bir iş aletinin tasvir edildiği heykel, Datça Belediyesi tarafından Sanayi Sitesi girişinde düzenlemesi yapılan alana yerleştirildi.

CHP'li başkana kötü sürpriz

Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, demir profil üzerine 3 metre yüksekliğinde ve 5 ton ağırlığındaki heykelin açılışı için bugün saat 19.00'da yapılacak açılış törenine geldiğinde bir sürpriz ile karşılaştı.

Alanda sanayi esnafını göremeyen Uçar, önce yanındaki görevlilerden olayın araştırılmasını istedi. Esnafın açılış töreninden habersiz olduğunu öğrenen Uçar, bu durum karşısında heykelin açılışını yapmayacağını söyledi.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Knidos Antik Kenti yolu üzerinde oto tamircilerinin toplu halde bulunduğu, Sanayi Sitesi girişine konulan 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışına gelen Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, esnafı göremeyince töreni başka tarihe erteledi.

Açılışı erteleyen Uçar, 'Öncelikle heykelin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak bir eksiğimiz var. Sanayi esnafının olmadığı bir şeyin açılışını ben yapmam. Açık ve net söylüyorum. Benim esnafımın buradaki açılıştan haberi yok. Bu iş olmaz. Bu açılışı erteleyeceğiz. Sanayi esnafımıza da haber vereceğiz. Bu demirden de olsa, benim için altından da kıymetli.' dedi.

Açılışı bir hafta sonraya erteleyen Uçar, "Öncelikle heykelin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak bir eksiğimiz var. Sanayi esnafının olmadığı bir şeyin açılışını ben yapmam. Açık ve net söylüyorum. Benim esnafımın buradaki açılıştan haberi yok. Bu iş olmaz. Bu açılışı erteleyeceğiz. Sanayi esnafımıza da haber vereceğiz. Bu demirden de olsa, benim için altından da kıymetli. Heykelin üzerinde, her esnaf arkadaşımın günlük olarak kullandığı bir aleti var. Çok güzel bir düşünce, ayrı bir güzellik. Ancak böyle açılış olmaz" dedi.

Belediye Başkanı Uçar, açılışın 11 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de yapılacağını duyurdu.
DHA
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