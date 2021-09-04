İstihbarat başkanları Bağdat'ta görüşecek

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Suriye Ulusal Güvenlik Başkanı Ali Memlük arasında Irak'ın başkenti Bağdat'ta tarihi bir görüşme gerçekleştirilecek. İddia ilk olarak Iraklı güvenlik unsurlarına yakın kaynaklar tarafından ortaya atıldı. Gazetemize bilgi veren yetkili isimler söz konusu iddiaları doğruladı. Görüşmenin yakın bir tarihte gerçekleşeceği ve önemli konu başlıklarının masada olacağı belirtildi. Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Bağdat görüşmesi için 'yeni bir sürecin başlangıcı olabilir' değerlendirmesinde bulundu. İsmail Hakkı Pekin "Suriye'de iç savaşın çıktığı 2011 yılı ortalarında kopan Türkiye-Suriye ilişkileri nedeniyle her iki tarafında maddi manevi büyük kayıpları oldu. Birkaç yıldır Rusya ve İran gibi aracı ülkeler üzerinden yürütülen sürecinde çok fazla bir anlamı kalmadı. Hakan Fidan ile başlayan süreç kesinlikle diplomasi ve siyaset kanallarını yeniden aktif hale getirecek. Yeni bir dönem başlayacak" şeklinde görüş belirtti.

GÖÇ VE PKK ÖNCELİKLİ KONU BAŞLIKLARI

Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Pekin'e göre Hakan Fidan-Ali Memlük görüşmesinin en önemli konu başlıkları PKK ve göç meselesi olacak. Bununla birlikte Dera, İdlib gibi Türkiye'yi yakından ilgilendiren bölgeler de bu görüşmede mutlak manada ele alınacak ve yeni bir yol haritası belirlenecek. Pekin "Ayrıca bu süreci Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ile yürütülen olumlu ilişkiler kapsamında değerlendirmek gerekiyor. Bağdat temasını çok daha güçlü adımlar izleyecek" ifadelerine yer verdi. MİT Başkanı Hakan Fidan ve Suriye İstihbarat Şefi Ali Memlük arasındaki görüşme, ABD'nin bölgedeki varlığı ve çekileceği yönünde yapılan açıklamalar açısından da kritik önem taşıyor. Türk ve Suriye istihbarat birimlerinin en yetkili iki ismi en son 2020 yılı ocak ayında Moskova'da bir araya gelmişti.

Yılmaz Bilgen