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Türkiye'de yılın ilk yarısında 11,7 milyon varil petrol üretildi

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile başlattığı hidrokarbon üretim atağı, bütün hızıyla devam ediyor. Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de yaptığı büyük doğalgaz rezervi keşifleriyle Türkiye bir yandan denizlerde üretime hazırlanırken diğer yandan petrol üretimini her geçen gün artırıyor.
04 Eylül 2021 07:10
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Türkiye'de yılın ilk yarısında 11,7 milyon varil petrol üretildi

2021'in ilk altı ayında yurt içi ham petrol üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre bir milyon varil arttı. Türkiye, hem devlet hem de özel sektörün yoğun aramalarıyla ilk altı ayda 11 milyon 725 bin varil ham petrol üretti. Yükselen petrol üretiminde liderliği Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) üstlendi. 8 milyon 900 bin varil üreten şirket, yurt toplamın yüzde 75'ini gerçekleştiriyor. Türkiye, söz konusu üretim rakamlarıyla, 2020'nin aynı döneminde elde edilen 10 milyon 731 bin varil üretimi de yaklaşık yüzde 10 artırmış oldu.

TPAO, bu yılın mayıs ayında Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan 3 bin ve Kırklareli'deki Misinli-2 kuyusundan günlük bin varil petrol üretmeye başladı. Üç yeni kuyudaki petrol üretimi, günlük 6 bin 800 varilin üzerine çıktı. TPAO'nun yurt içi günlük üretim ortalaması ise yaklaşık 54 bin varil seviyelerinde iken son aylarda gerçekleştirilen keşiflerle günlük üretim 61 bin varilin üzerine yükseldi. Yurt içi petrol üretim miktarı son 3 yılda yüzde 35 oranında arttı.

C. Fırat Aydoğmuş

Türkiye
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