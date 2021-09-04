20 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar belli oldu
MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanları yayımladı
|04 Eylül 2021 02:01
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Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında oluşan taban puanları yayımladı.
İngilizce'de en düşük KPSS puanı 72,97; İlköğretim Matematik'e 77,17; Matematik'te 78,72; Özel Eğitim'de 64,20; Rehberlikte 81,56; Sınıf öğretmenliğinde 76,23; Din Kültüründe 78,74; Okul Öncesinde 79,97 oldu.
Kurum bazında oluşan taban puanlar için tıklayınız.
İŞTE TABAN PUANLAR
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