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MEB, sağlık mazeretine bağlı sözleşmeli öğretmen nakil sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı sağlık mazeretinden dolayı nakil isteyen sözleşmeli öğretmenlerin başvuru sonuçlarını açıkladı
04 Eylül 2021 07:22
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MEB, sağlık mazeretine bağlı sözleşmeli öğretmen nakil sonuçlarını açıkladı

MEB, sağlık mazeretine bağlı iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvuruları il milli eğitim müdürlüklerince onaylanan sözleşmeli öğretmenlerin atama sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar, ilgililerin MEBBİS sisteminde kayıtlı cep telefonu numaralarına kısa mesaj olarak bildirildi.
Memurlar.Net
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