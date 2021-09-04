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Silivri'de plastik üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Silivri'de plastik üretimi yapan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
04 Eylül 2021 07:15
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Silivri'de plastik üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Fevzipaşa Mahallesi Söğüt Caddesi'ndeki plastik taşıma bandı üretimi yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı
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