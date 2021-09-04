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Silivri'de plastik üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Silivri'de plastik üretimi yapan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
|04 Eylül 2021 07:15
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