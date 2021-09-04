Karıncanın canı yansa devlet orada

Kastamonu'daki sel felaketinde çok sayıda ev ve işyeri sular altında kalan Bozkurt halkının yaraları dört bir elden sarılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da geçtiğimiz günlerde Bozkurt'a giderek vatandaşları ziyaret etti. Emine Erdoğan, selde evini kaybeden Sait-Güzel Balcı çiftiyle de görüştü. Tüm ihtiyaçlarının giderileceğini söyledi. Vatandaşlar ise felaketin ilk anından itibaren kendilerini yalnız hissetmediklerini, devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek, "Devletimiz var olsun" dedi.

'AKRABAMIZ GİBİYDİ'

Emine Erdoğan ve devletin kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyen selzede Sait Balcı (80), "Evimizi kaybettik, eşimle birlikte Abana KYK yurduna yerleştirildik. Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz büyüklüğünü gösterdi. Bizleri evsiz, yurtsuz, sahipsiz bırakmadı. Selde öleceğimizi zannettik ama şimdi her ihtiyacımız karşılanıyor. Devletimizin başkanı ve eşi bizleri yalnız bırakmadı. Çok memnum kaldım. İyi ki geldi... Yanıma oturdu sanki 40 yıllık akrabasını ziyaret ediyor gibi bir hali vardı. Çok samimiydi. Dünya yaşadıkça Emine Hanım da yaşasın. Rabbim ona ve eşine sağlık versin. Bizi ev sahibi yaptı, Allah razı olsun. Evimiz selde yıkıldı. Ben 'Ev istemiyorum, sizin sağlığınız yerinde olsun' dedim. Emine Hanım, 'Senin evin tamam. Senin evin yerinde, merak etme' dedi. Başta devlet yetkililerimiz olmak üzere yardım eden herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

'GURURLANDIRDIK'

Selzede Güzel Balcı ise, Türkiye'nin her felaketin üstesinden gelebilecek yüce bir devlet olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı'nın eşini yanlarında görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini ve moral verdiğini ifade eden Balcı, "Ülkede karıncanın canı yansa, devlet anında oraya müdahale ediyor. Emine Hanım'ın ziyareti bizleri çok gururlandırdı. Ömrüm boyunca yapılan iyilikleri unutmayacağım. Televizyonda izliyorduk hep yakından gelip bizleri ziyaret etmesi bambaşkaydı. Rabbim ülkemizi ve devlet başkanımızı kötülüklerden korusun. Allah razı olsun. Memnun kaldık" diyerek teşekkür etti.

'ETKİLERİ SİLİNECEK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın ziyaret ettiği selzede Hüsnü Özgün ise "Maddi ve manevi tüm imkanları ile devleti yanımızda gördük. Allah hepsinden razı olsun. Çok ilgilendiler, ilgilenmeye de devam ediyorlar. Emine Hanım ve bakanların bölgedeki ziyaretleri bizlere moral veriyor. Selin etkilerini el birliği ile yeneceğimize inanıyorum. Devletimiz bizleri kaderine terk etmedi. Evimiz, yurdumuz sel sularına teslim olduğunda her şeyin mahvolduğunu ve düzelmeyeceğini zannetmiştik ama tam da o anda devletin büyüklüğünü gördük" ifadelerini kullandı.

'HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU'

SELDE arabalarının zarar gördüğünü ve zararın giderilmesi için yetkililerin gerekli adımları attığını ifade eden Can Çevirgen, selin etkilerinin silinmesi için imece usulü herkesin elini taşın altına koyduğunu söyledi. Selzede Çevirgen, "Bakanlarımız, sivil toplum kuruluşları yardım ediyorlar. Hasarın karşılanacağı söylendi. Bizim 10 aracımız selden hasar gördü inşallah hepsi yaptırılır" dedi.

Fatma GÖKSU