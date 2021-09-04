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Gıdanın yenme sırası kan şekerini değiştiriyor

Prof. Christiani Jeyakumar Henry: Önce pilavı yiyip sonra sebzeyi sonra da eti yerseniz bu şekerinizi yükseltir. Önce sebze, sonra et, sonra pilavı yemeniz gerekir. Yani gıdanın yeme sırası kan şekerini değiştiriyor. Bunun çok ciddi fark yarattığını gördük.
04 Eylül 2021 07:35
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Gıdanın yenme sırası kan şekerini değiştiriyor

Sabri Ülker Vakfı Bilim Sohbetleri'nde DÜNYA Gazetesi'nden Hakan Güldağ'ın sorularını yanıtlayan Gıda Bilimcisi ve Beslenme Uzmanı Prof. Christiani Jeyakumar Henry bu soruyu, Türkiye'yi kastederek "Dünyada yiyebileceğiniz en sağlıklı yemekler ülkenizde, babaanneniz ya da dedeniz gibi beslenirseniz zaten sağlıklı beslenirsiniz" diye yanıtlıyor.

Prof. Christiani Jeyakumar Henry'ın açıklamaları şu şekilde:

Bugün tüm dünyadaki en büyük tehlike obezite ve Tip 2 diyabet. Bu tüm dünyada böyle. Yetişkin nüfusun yüzde 11.4'üne Tip 2 diyabet tanısı konduğunu biliyoruz. Hap almadan glikozu, kan şekerini nasıl düşüreceğiz? Çünkü kan şekerini düşürmezseniz bir noktada diyabet hastası oluyorsunuz. Her 1 şeker hastası için tanısı konulmamış 3 diyabet öncesi piadiyabet hasta olduğunu biliyoruz. Hasta olmaya yatkın insan oranı 1'e 3.

Glisemik indeksi düşük besinler üzerinde çalışıyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız bilimsel çalışmalarla şunu göstermek: Nasıl yiyecekler yerseniz kan şekerinizi dengelersiniz? Pilav yemek istiyorsunuz diyelim. Biz şunu gördük. Önce pilavı yiyip sonra sebzeyi sonra da eti yerseniz bu şekerinizi yükseltir. Önce sebze, sonra et, sonra pilavı yemeniz gerekir. Yani gıdanın yeme sırası kan şekerini değiştiriyor. Bunun çok ciddi fark yarattığını gördük.

Sabah ekmeği peynir ile yiyin ama aynı ekmeği gece yerseniz kan şekeriniz çok yükselir. Buna krono-nutrusyon deniliyor. Yani yediğiniz yemeğin biyolojik saatiniz ile bağlantısı var. Sabah glisemik endeksi yüksek yemek tüketmek çok sorun değil ama gece yerseniz bunun çok olumsuz etkisi olabilir.

Diğer bir örnek; bulgur ve makarna. Ana yemekten 10 dakika önce çorba içmeniz gerekiyor. Mesela mercimek çorbasını içtikten sonra önce mercimekteki proteinin bir kana karışması lazım. 10 dakika mola vermek gerekir. Daha sonra makarna tüketilmeli ya da ekmek.

Biz aynı zamanda bilim ile glisemik endeksi düşük bisküvi, makarna, dondurmalar üretmeye çalışıyoruz. Teknoloji ve bilim, severek yediğimiz atıştırmalıkları da etkiliyor.
Dünya
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