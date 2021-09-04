Ünlü oyuncu oyuna geldi: Gelen mesajı açtı hesabını kaptırdı
|04 Eylül 2021 07:59
|+Aa- Yazdır
Hem doktor hem de oyuncu olan Ayşegül Cengiz'in sosyal medya hesabına geçtiğimiz aylarda bir mesaj geldi. 25 Temmuz'da saat 03.00 sıralarında gelen mesajda, 'Gizli çekilmiş çıplak görüntülerin yayınlanmış. Bu bağlantıyı tıklarsan sen de görürsün' yazıyordu. Mesajdaki bağlantıyı tıklayan Cengiz, aniden sosyal medya hesabından atıldı. E-mail adresini açarak hesabını yeniden almaya çalışan Cengiz, bir süre sonra e-mail hesabına da erişim sağlayamadı. Bu sırada ünlü oyuncunun kullanımında olan hesaptan takipçilerine mesajlar gitmeye başladı. '100 lira gönder, katlanarak hesabına geri gönderelim' şeklindeki mesajlar sonrası bir de iletişim bilgileri paylaşılan Cengiz'e tanıdığı bazı isimler ulaşarak durumu bildirdi. Ünlü oyuncu, platformun Türkiye temsilciğiyle iletişime geçerek hesabını dondurttu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
OLAY sonrası savcılığa başvuran Cengiz, sosyal medya hesabını çalarak, insanları dolandırmaya çalışan şüphelilerin tespit edilmesini istedi. Hesabı çalan şahısların, paraların yatırılmasını istediği hesap numarasının KKTC'de bir banka olduğunu belirlediğini ifade eden oyuncunun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DİLEK YAMAN DEMİR
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tekirdağ'da korkunç kaza! Tren minibüse çarptı: 4 ölü
04 Eylül 2021 08:59
|Kardeşini pompalı tüfekle öldürdü! Babasını dövüp kaçtı
04 Eylül 2021 08:30
|Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci AFAD ekipleri kurtardı
04 Eylül 2021 08:10
|Ankara'da kolonu patlayan 24 daireli bina boşaltıldı
04 Eylül 2021 08:08
|Karıncanın canı yansa devlet orada
04 Eylül 2021 07:45
|Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulduğu ileri sürülen kişi hayatını kaybetti
04 Eylül 2021 07:24
|Silivri'de plastik üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
04 Eylül 2021 07:15
|Polisten kaçan şüphelilerin çarptığı İrem hayatını kaybetti
03 Eylül 2021 22:53
|3 kızını öldüren müezzin, olay anını hatırlamadığını iddia etti
03 Eylül 2021 21:17
|Veli öğretmeni darp etti, sendikalar tepki gösterdi
03 Eylül 2021 19:01