Uludağ'da kamp yaparken korkan 4 genci AFAD ekipleri kurtardı
|04 Eylül 2021 08:10
|+Aa- Yazdır
Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesinin Uludağ eteklerinde bulunan Balaban Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İslam Can İ. (19), Emre Edebalı D. (18), Yusuf Ü. (18) ve Hüseyin İ. (14), kamp yapmak için ormanlık alana geldi. Havanın kararmasıyla yabani hayvan sesleri duyan gençler, korkup polis ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine, bölgeye gelen polis ekipleri gençlere ulaşamayınca AFAD'a haber verdi. Bunun üzerine AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Mahsur kalan gençlerin konumunu belirleyen ekipler, Softaboğan Şelalesi'nde gençlere ulaştı. Yaklaşık 5 saat sonra ekipler tarafından bölgeden indirilen gençler, sağlık kontrolünden geçirildi. Polis tarafından ifadesi alınan 4 arkadaş, ailelerine teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tekirdağ'da korkunç kaza! Tren minibüse çarptı: 4 ölü
04 Eylül 2021 08:59
|Kardeşini pompalı tüfekle öldürdü! Babasını dövüp kaçtı
04 Eylül 2021 08:30
|Ankara'da kolonu patlayan 24 daireli bina boşaltıldı
04 Eylül 2021 08:08
|Ünlü oyuncu oyuna geldi: Gelen mesajı açtı hesabını kaptırdı
04 Eylül 2021 07:59
|Karıncanın canı yansa devlet orada
04 Eylül 2021 07:45
|Kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulduğu ileri sürülen kişi hayatını kaybetti
04 Eylül 2021 07:24
|Silivri'de plastik üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
04 Eylül 2021 07:15
|Polisten kaçan şüphelilerin çarptığı İrem hayatını kaybetti
03 Eylül 2021 22:53
|3 kızını öldüren müezzin, olay anını hatırlamadığını iddia etti
03 Eylül 2021 21:17
|Veli öğretmeni darp etti, sendikalar tepki gösterdi
03 Eylül 2021 19:01