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İşkur Genel Müdürlüğüne yeni görevlendirme

İŞKUR Genel Müdürü değişti. Oğuz Kağan Güldoğan İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne görevlendirildi.
04 Eylül 2021 08:09
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İşkur Genel Müdürlüğüne yeni görevlendirme

SGK'dan sonra İŞKUR Genel Müdürü de değişti. Bakanlık Makamınca, Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kağan Güldoğan, İŞKUR Genel Müdür Vekili olarak görevlendirdi.

Oğuz Kağan Güldoğan kimdir?

1974 yılında Kayseri'de doğdu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde tamamladı.

Çalışma hayatına Garanti Bankasında Yatırım Uzmanlığı göreviyle(2000-2004) başlayan GÜLDOĞAN, aynı kurumda sırasıyla Borsa Yöneticisi(2004-2008), Kobi Bankacılığı Protföy Yönetimi(2008-2009), Bölge Uzmanı(2009-2011) pozisyonlarında çalıştı. Osmanlı Menkul Değerler'de Direktör(2012-2013), Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Şube Yöneticisi(2013-2016), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Acente Müdür Yardımcısı(2017-2018) görevlerini yürüten GÜLDOĞAN, 2018'de Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de başladığı Bölge Müdürlüğü pozisyonunda 3 yıl 4 ay süreyle çalıştı.

Yayımlanmış birçok mesleki makale, bildiri ile tebliği bulunmaktadır. Sermaye piyasaları temel düzey ve türev araçları lisanslarına sahiptir. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Güldoğan, İngilizce bilmektedir.
Memurlar.Net
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