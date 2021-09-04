'Sınıf mevcudu 30'u geçmemeli'
|04 Eylül 2021 08:25
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Milliyet'ten Ozan Ömer KADÜKER'in haberine göre: TTB, pandemi süresince okullarda eğitimin devam edebilmesi için önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, şu önerilerde bulundu:
Sınıf mevcutları 30'un altında tutulmalı.
Pencereleri ve kapıları karşılıklı açarak, hava akımını sağlanmalı.
Sınıflar ve öğretmenler odası derste en az 20 dakikada bir 5 dakika, teneffüste sürekli olacak şekilde düzenli havalandırılmalı.
Okuldaki tüm aşılı ve aşısız yetişkinler maske takmalı.
Okul idareleri öğrenci ve velilerin HES kodu takibini yapmalı.
Temaslı ya da hastalık belirtileri olan çocuk, öğretmen ve çalışanlar okula gelmemeli, test yaptırmalı.
Evde ateş ya da solunum sıkıntısı olan biri varsa çocuk ya da okulda çalışan yetişkin okula gitmemeli.
Eller düzenli ve sık sık sabunla yıkanmalı.
Yeme içme süreleri kısa tutulmalı.
Okul yöneticileri veya öğretmenler tarafından çağrılmayan yetişkinler okula alınmamalı.
Kademeli giriş çıkış saatleri ile okula giriş çıkışlarda kalabalık önlenmeli.
Temaslı öğrencilerin okuldan geri kalmaması için hızlı testler devreye sokulmalı.
Okul servisleri pandemi şartlarına uygun hale getirilmeli ve denetlenmeli.
Okullar açıldıktan sonra ilk 2-4 hafta okullarda görülen vakalar ve okul içi bulaşmanın izlenmesi ve tespiti kritik derecede önemli.
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