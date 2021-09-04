Türkiye'nin uranyum kaynağı 3'e katlandı
|04 Eylül 2021 08:35
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Milliyet'ten Mithat YURDAKUL'un haberine göre: Ankara 2020 sonu itibarıyla yapılan 580 bin 866 metrelik sondajın ardından bulunan uranyum kaynağı yüzde 283 artırılarak 32 bin 35 tona çıkarıldı. Türkiye'deki en büyük uranyum kaynağı ise Nevşehir'deki 22 bin tonluk rezerv oldu.
MTA'nın son yıllarda yaptığı keşifler kapsamında büyük miktarda altın, uranyum, bakır, linyit ve titanyum yatakları tespit edildi. Bu keşifler arasında bulunan nadir toprak elementleri altın ve uranyum keşifleri ise stratejik olarak dikkati çekti.
Hız kazandı
Son 10 yılda uranyum arama çalışmaları hız kazandı. 2020 sonu itibarıyla 580 bin 866 metre sondaj çalışmasıyla, bugüne kadar 11 bin 304 ton olan uranyum kaynağı yüzde 283 artırılarak toplam 32 bin 35 tona çıkarıldı. Türkiye'deki en büyük uranyum kaynağı ise Nevşehir'de bulunuyor ve 22 bin tonluk bir rezerve sahip.
2020'de 42 ton üretim ile rekor kırılan altında da arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. MTA son 30 yılda 301 ton keşfetti. Bu keşiflerin 292 tonu son 5 yılda yapıldı. Türkiye'nin altın kaynağının en büyük kısmı 222 ton ile Manisa'da. Manisa'yı Balıkesir, Artvin, Niğde takip ediyor.
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