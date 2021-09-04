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Türkiye'nin yeni mülteci planı! Pilot şehir belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısından, büyükşehirlerde yaşayan sığınmacılarla ilgili önemli kararlar alındı.
04 Eylül 2021 08:51
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Türkiye'nin yeni mülteci planı! Pilot şehir belli oldu

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Toplantıda, başka illerde kayıtlı olduğu halde büyükşehirlerde yaşayan sığınmacıların tespit edilerek illerine gönderilmesi; ikamet izni olmayan göçmenlerin de sınır bölgesindeki kamplara ya da sınır ötesinde kurulan yeni yerleşim alanlarına dağıtılması "öncelikli politika" olarak belirlendi

İki saat süren toplantıda, son olarak Ankara Altındağ'da yaşanan "mülteci" gerginliğinin ardından yeniden alevlenen "sığınmacılara yönelik tepkiselliğin" önüne geçilmesi için yeni bir formül arayışı gündeme geldi. Saha çalışmalarında vatandaştan en sık gelen şikayetin büyük illerde "Suriyeli gettolaşması" olduğuna işaret edilirken, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı ve tepkilerin "kitlesel olaylara" dönüşebileceği değerlendirilen büyükşehirlerde kayıtsız göçmenlerle ilgili adım atılacağı kaydedildi.

SIKI DENETİM

Bu kapsamda pilot uygulamanın başkentten başlatıldığı ifade edilerek, büyükşehirlerin mülki sınırlarının yeni sığınmacılara kapatılacağı; başka illerde kayıtlı olduğu halde büyükşehirlerde yaşayan sığınmacıların tespit edilerek illerine geri gönderilmesi planlandı. Kayıt dışı göçmenlerin tespiti için özellikle metruk binalarda ve kenar ilçelerde denetimlerin sıklaştırılacağı belirtildi. Türkiye'de ikamet izni olmayan göçmenlerin de sınır bölgesindeki kamplara ya da sınır ötesinde kurulan yeni yerleşim alanlarına dağıtılması "öncelikli politika" olarak belirlendi. Ayrıca izinsiz çalışan, vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine de yaptırım uygulanacağı kaydedildi. Çalışmanın her ilde valilikler tarafından yürütüleceği ifade edildi.


ELEKTRİK FATURALARI GÜNDEM OLDU

AK Parti MYK toplantısında sahadan gelen en önemli şikayet başlıklarından birinin de elektrik faturalarındaki artış ve yüksek gıda fiyatları olduğu belirtildi.

Bu iki başlıkta mutlaka bazı adımlar atılması gerektiği ifade edilirken, "Sahada durum genel olarak iyi; sosyal medyadaki yorumlara takılmayın" değerlendirmeleri yapıldığı da kaydedildi.
Milliyet
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