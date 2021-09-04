Çağın hastalığı 'dijital obezite'
|04 Eylül 2021 09:40
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Milliyet'ten Mine ÖZDEMİR GÜNELİ'nin haberine göre: Sağlığı bozabilecek derecede anormal veya aşırı bildirim alımı olarak tanımlanan dijital obezitenin nedenleri, sağlığı nasıl etkilediği ve çözüm yollarıyla ilgili SODİGEM'in tespitleri şöyle:
Dünya genelinde kullanıcılar, günlük ortalama 6 saat 43 dakikayı; Türkiye'de ise ortalama 7 saat 29 dakikayı internette geçirmekte.
Küresel ortalamalara göre bir kişi 2 saat 24 dakikasını sosyal medyada harcamakta.
Vücuda yakabileceğinden fazla kalori yüklemesi obeziteye neden olduğu gibi zihne kullanabileceğinden fazla miktarda bilgi ve bildirim yüklemesi de dijital obeziteye neden olmakta.
Dijital obezite bireylerin sağlını etkileyerek kas, iskelet ağrıları, uyku bozuklukları, göz hastalıkları gibi fiziksel; küçük bir rahatsızlıkta kendisini ciddi anksiyeteli ve depresif duygular içinde bulan kişiler için kullanılan siberhondrik, bir odaya kapanıp hiç dışarı çıkmayanlar için tanımlanan hikikomori, telefonsuz kalma korkusu gibi psikolojik hastalıklara yol açabilmekte.
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