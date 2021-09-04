Çakar denetimlerine rekor ceza: 2 milyon 141 bin 61 lira
|04 Eylül 2021 09:22
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, İstanbul'daki usulsüz çakar ve siren kullanan araçlara yönelik çalışmaları sürerken, ocak ayından bu yana yapılan denetimlerde rekor cezalar uygulandı. İl genelinde 1 Ocak ile 31 Ağustos tarihleri arasında çakar-tepe lambalı ve siren tertibatlı araçlar üzerine yapılan denetimlerde, toplam bin 599 adet araç kontrol edilirken, bu araçlara yetkisiz çakar-siren tertibatı bulundurmak ve kullanmaktan bin 339'ar liradan toplamda 2 milyon 141 bin 61 lira para cezası uygulandı. Ayrıca bir yıl içerisinde üçüncü kez aynı usulsüz uygulamalara devam ettiği tespit edilen 64 araç ise 15 gün süreyle trafikten men edildi.
DENETİMLER SÜRECEK
Denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, ağustos ayı içerisinde ise toplam 265 araç kontrol ederken, bu araçlara yine yetkisiz çakar-siren tertibatı bulundurmak ve kullanmaktan toplamda 354 bin 835 lira ceza kesti. Yine bir yıl içerisinde üçüncü kez aynı usulsüz uygulamalara devam ettiği tespit edilen 4 araç ise 15 gün süreyle trafikten men edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin önümüzdeki günlerde de denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.
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