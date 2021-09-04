5 adımda koronavirüs önlemleriyle okula dönüş

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre:

1)MASKE ZORUNLU: Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula maskeyle gelecek. Ancak, gelişimsel sorunu olan ya da maske takmakta zorlananlara muafiyet tanınıyor. Nemlenmesi durumunda değiştirilmesi için okul içinde yedek maske bulundurulacak. Çok yakın temasın gerektiği durumlarda maskeyle birlikte yüz koruyucu kullanılacak.

Öğretmenler aşılı olsa da okul bahçesine girişlerinden itibaren okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske takacak. Farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda dersler arasında maskelerini değiştirecekler.

Veli ve ziyaretçilerin; salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek. Ancak zorunlu hallerde okula giriş noktasından itibaren maske takmaları sağlanacak.

2)AŞISIZ ÖĞRETMENE HAFTADA 2 KEZ PCR TESTİ: Öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek ve sonuçlar okul tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de aşılı olmaları, tam doz aşılarını tamamlamış olmaları öneriliyor.

3)DERS ARALARINDA HAVALANDIRMA: Ders sırasında sınıf camları öğrenciler açısından risk yaratmayacak şekilde (her türlü düşme ve travmayı önleyecek önlemler alınarak) mümkün olduğu kadar açık tutulup doğal havalandırma yapılacak.

Ders aralarında mümkün olduğu kadar tüm öğrenciler açık alana çıkarılıp, camlar ve kapılar tamamen açılarak sınıflar hava akımı yaratacak şekilde en az 10 dakika süre ile havalandırılacak.

Ortak kapalı alanlardaki camlar sürekli açık bırakılıp bina içinin mümkün olduğu kadar dış ortam havası alması sağlanacak.

4)SINIFTA, BAHÇEDE SOSYAL MESAFE: Okul bahçesinde ve çevresinde öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturmamaları istenecek.

Teneffüs saatleri, bahçede kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanacak.

Okul bahçesinde öğrenciler arasında sosyal mesafe kuralının uygulanmasına özen gösterilecek.

Okula giriş ve çıkışlarla teneffüslerde sosyal mesafenin korunması için gerekli düzenlemeler yapılacak.

Sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeni, yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde yapılacak.

Ders süreleri sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.

5)HİJYENE SIKI DENETİM: Okulun rutin temizliği sıklaştırılacak.

Çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanıp, ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri konulacak.

Okulun başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için Bilgilendirme Formu verilecek.

Ziyaretçiler zorunlu olmadıkça okula alınmayacak, alınması gerektiğinde ise HES kodu kontrolünde "risksiz" olmalarına dikkat edilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektanlar kullanılacak.