1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

5 adımda koronavirüs önlemleriyle okula dönüş

Yüz yüze eğitim uzun bir aradan sonra haftanın beş günü ve tam gün başlıyor, 18 milyondan fazla öğrenci ve 1 milyon 130 bin öğretmen okullarına, sınıflarına kavuşuyor. Peki koronavirüs konusunda önlemler nasıl alınacak? İşte 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren okullarda uygulanacak tedbirler:
04 Eylül 2021 09:44
+Aa- Yazdır
5 adımda koronavirüs önlemleriyle okula dönüş

Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın haberine göre:

1)MASKE ZORUNLU: Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula maskeyle gelecek. Ancak, gelişimsel sorunu olan ya da maske takmakta zorlananlara muafiyet tanınıyor. Nemlenmesi durumunda değiştirilmesi için okul içinde yedek maske bulundurulacak. Çok yakın temasın gerektiği durumlarda maskeyle birlikte yüz koruyucu kullanılacak.

Öğretmenler aşılı olsa da okul bahçesine girişlerinden itibaren okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske takacak. Farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda dersler arasında maskelerini değiştirecekler.

Veli ve ziyaretçilerin; salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek. Ancak zorunlu hallerde okula giriş noktasından itibaren maske takmaları sağlanacak.

2)AŞISIZ ÖĞRETMENE HAFTADA 2 KEZ PCR TESTİ: Öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek ve sonuçlar okul tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de aşılı olmaları, tam doz aşılarını tamamlamış olmaları öneriliyor.

3)DERS ARALARINDA HAVALANDIRMA: Ders sırasında sınıf camları öğrenciler açısından risk yaratmayacak şekilde (her türlü düşme ve travmayı önleyecek önlemler alınarak) mümkün olduğu kadar açık tutulup doğal havalandırma yapılacak.

Ders aralarında mümkün olduğu kadar tüm öğrenciler açık alana çıkarılıp, camlar ve kapılar tamamen açılarak sınıflar hava akımı yaratacak şekilde en az 10 dakika süre ile havalandırılacak.

Ortak kapalı alanlardaki camlar sürekli açık bırakılıp bina içinin mümkün olduğu kadar dış ortam havası alması sağlanacak.

4)SINIFTA, BAHÇEDE SOSYAL MESAFE: Okul bahçesinde ve çevresinde öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturmamaları istenecek.

Teneffüs saatleri, bahçede kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanacak.

Okul bahçesinde öğrenciler arasında sosyal mesafe kuralının uygulanmasına özen gösterilecek.

Okula giriş ve çıkışlarla teneffüslerde sosyal mesafenin korunması için gerekli düzenlemeler yapılacak.

Sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeni, yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde yapılacak.

Ders süreleri sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.

5)HİJYENE SIKI DENETİM: Okulun rutin temizliği sıklaştırılacak.

Çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanıp, ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri konulacak.

Okulun başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için Bilgilendirme Formu verilecek.

Ziyaretçiler zorunlu olmadıkça okula alınmayacak, alınması gerektiğinde ise HES kodu kontrolünde "risksiz" olmalarına dikkat edilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektanlar kullanılacak.
Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Okuma azmi 5 diploma sahibi yaptı
04 Eylül 2021 11:34		 Okullarda yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı
04 Eylül 2021 10:24
Okula adaptasyon sürecinde çocuğunuza bu soruları sormayın!
04 Eylül 2021 09:50		 'Sınıf mevcudu 30'u geçmemeli'
04 Eylül 2021 08:25
Bilişimle üretim pilot uygulaması 139 okulda devam edecek
04 Eylül 2021 00:04		 Farklı Farklı Uygulamalar! Sosyoloji puan türü eşit ağırlık mı, sözel mi?
03 Eylül 2021 19:53
Yüz yüze eğitim pazartesi başlıyor
03 Eylül 2021 16:40		 Sınıf mevcudu 30'un altında kalan okullara kayıt alanı dışından öğrenci alınacak
03 Eylül 2021 16:19
İHL'li öğrencilerin tasarladığı araç TEKNOFEST'te piste çıkacak
03 Eylül 2021 14:35		 Akkuyu NGS'ye personel yetiştirmek için 24 öğrenci daha Rusya'ya gidecek
03 Eylül 2021 14:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:04 - Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 7 terörist etkisiz hale getirildi11:50 - Tekirdağ'daki tren kazasında 6 kişi öldü...TCDD'den açıklama geldi11:42 - Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kadının organları 5 hastaya umut oldu11:35 - 'İş dünyası gelecekten umutlu, yatırımlar son sürat devam ediyor'11:35 - Eğitim döneminde 19 bin 569 kolluk personeli güvenlikten sorumlu olacak11:34 - Okuma azmi 5 diploma sahibi yaptı
11:32 - Yeni varyantları önlemede en önemli iki faktör kurallara uymak ve aşılanmak11:31 - Kantinciler yeni eğitim öğretim dönemine hazır11:30 - Hatay açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor11:29 - 3 ilde ekmeğe zam11:10 - Facebook'ta dezenformasyon kaynakları 6 kat fazla tıklanıyor10:55 - Aracıyla refüjü aşarak karşı şeride uçan polis memuru yaralandı
10:42 - KDK'den 'temaslı memurun karantina süresi izinden sayılsın' tavsiyesi10:40 - Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide imamın sarık ve cübbesini çaldı10:26 - 'Zam yapılırsa taksi bulamama sorunu çözülür'10:24 - Okullarda yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı10:17 - Van'da polis helikopteri parmağı kopan hasta için havalandı
10:15 - Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4 Eylül 2021 tarihli atama ve görevden alma kararları yayımlandı
20 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar belli oldu
1 Fakülte kuruldu 6 fakültenin ismi değişti
Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu
TCDD Genel Müdürü görevden alındı
SGK, GSS borcu primine dair soruları cevapladı
Türkiye'nin yeni mülteci planı! Pilot şehir belli oldu
İşkur Genel Müdürlüğüne yeni görevlendirme
KDK'den 'temaslı memurun karantina süresi izinden sayılsın' tavsiyesi
Tekirdağ'daki tren kazasında 6 kişi öldü...TCDD'den açıklama geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fransız atasözleri 1
metal 1
covid 19 ajandası 8
uzun yol yolculuğu 1
Bugün günlerden 1
ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın 1
memur dediğin 2
içinde u harfi olan meyveler 1
sınav yerine önceden gitmek 1
eylül 1
SON İLANLAR
Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Zonguldak Beycuma Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 30 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 14 İşçi Alacak
Sivas Buruciye Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 3 İşçi Alacak
Kayseri Tomarza İmar Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam