Konut üretim maliyetlerindeki artışlar nedeniyle klinker ihracatı kayda bağlandı
|04 Eylül 2021 09:49
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Ticaret Bakanlığı, inşaat maliyetlerindeki artışlar nedeniyle klinkeri, yurt içi talebin karşılanması için de bazı kimyasal gübre türlerinin ihracını kayıt altına aldı.
Bakanlığın İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle, ihracı kayda bağlı mallar listesinde yer alan çimentoya, klinker de eklendi.
Listeye "diamonyum hidrojen ortofosfat-DAP", "NP (20-20-0) cinsi gübreler" ve "NPK (15-15-15) cinsi gübreler" de dahil edildi.
Tebliğ hükümlerine göre, söz konusu malların ihracı, İhracat Yönetmeliği'nin ilgili maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Listeye eklenen mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince, İhracat Genel Müdürlüğünün ön onayının alınmasını müteakip kayda alınıyor.
- Konut üretimi zorlaştı
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince küresel düzeyde tüm sektörlerde üretim süreçleri aksarken, ham madde ve yarı mamul tedarik zincirleri ile lojistik süreçlerde de ciddi bozulmalar yaşandı. Bu durumun sonucu olarak, tarımsal üretimde önemli girdilerden olan kimyasal gübre fiyatlarında ve çimento fiyatlarında ciddi artışlar meydana geldi.
Bakanlık, halihazırda "çimento" ihracatının kayıt altında olduğu ancak mevcut durumun inşaat sektöründe konut üretimini zorlaştırdığı da dikkate alındığında, çimentonun yanı sıra "klinker" ihracatının da takip altına alınmasının faydalı olacağını, ayrıca tarım sektöründe bitkisel üretimin olumsuz etkilenmesinin önlenmesini teminen yurt içi talebinin karşılanması noktasında "gübre" ihracatının da takip altına alınmasına ihtiyaç duyulduğunu değerlendirdi.
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