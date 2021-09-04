Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu
Kanal D Spikerliğini bırakan Buket Aydın, ekranlara geri dönüyor. Buket Aydın, Haber Global'de 'Tarafını Seç' adlı programla izleyicisiyle buluşacak.
|04 Eylül 2021 10:15
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Buket Aydın, yeni televizyon programıyla ekranlara geri dönüyor. Projepark Yapım tarafından hazırlanan, orijinal Türk formatı olan 'Tarafını Seç' Buket Aydın'ın sunumuyla Haber Global'de izleyici ile buluşacak.
BİRÇOK İSİM YER ALACAK
Tartışma kültürünü değiştirmeyi hedefleyen programda en sevilen ünlülerden en dikkat çeken siyasilere kadar birçok tanınan ve bilinen isim ağırlanacak.
Formatı Özlem Çelik ve Özcan Maviş tarafından geliştirilen programda, taraflar bir araya gelmeden tartışacak.
Jürinin sosyal medya olduğu programda, bir konuk stüdyoda Buket Aydın ile sohbet ederken, diğer konuğun beklediği 'Kapsül Oda' da fenomen olacak.
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