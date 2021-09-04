Van'da polis helikopteri parmağı kopan hasta için havalandı
Van'da parmağı kopan hasta, polis helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edildi.
|04 Eylül 2021 10:17
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, parmağı kopan ve ayak bileğinden yaralanan hastanın tedavi için acilen Diyarbakır'a sevk edilmesi gerektiğini bildirdi.
Bunun üzerine görevlendirilen Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Sikorsky S70 tipi polis helikopteriyle hasta Diyarbakır'a ulaştırıldı.
Hasta, Diyarbakır'daki 112 Acil Servis görevlilerine teslim edildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Eğitim döneminde 19 bin 569 kolluk personeli güvenlikten sorumlu olacak
04 Eylül 2021 11:35
|KDK'den 'temaslı memurun karantina süresi izinden sayılsın' tavsiyesi
04 Eylül 2021 10:42
|Çakar denetimlerine rekor ceza: 2 milyon 141 bin 61 lira
04 Eylül 2021 09:22
|Sahipsiz hayvana belediye bakacak
04 Eylül 2021 09:15
|İşkur Genel Müdürlüğüne yeni görevlendirme
04 Eylül 2021 08:09
|Saatler kala karantinayı ihlal etti, 4 bin 50 lira ceza kesildi
03 Eylül 2021 22:32
|THY'den 6 Eylül uyarısı: Aşı olmayanlardan PCR testi istenecek
03 Eylül 2021 22:12
|KVKK'dan WhatsApp'a 2 milyon TL para cezası
03 Eylül 2021 18:44
|Antalya'da carettaların ölümünde iki otele 482 bin 790 TL ceza
03 Eylül 2021 16:23
|YÖK rehber hazırladı: Üniversitelerde eğitim nasıl olacak?
03 Eylül 2021 16:09