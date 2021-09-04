'Zam yapılırsa taksi bulamama sorunu çözülür'

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu, daha önce kendisi hakkında "kendi taksisinin plakasına işlem yapıldı" iddiasını değerlendirdi.

Hakkındaki iddialar ve son dönemde taksicilerle ilgili artan şikayetler üzerine açıklamalarda bulunan Aksu, zam yapılırsa sorunların çözüleceğini söyledi.

Hürriyet'ten Orkun Ün'ün haberine göre;

İşte Ün'ün röportajına yansıyan soru ve cevaplar

Kendi plakanıza işlem yapıldığı iddiası doğru mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi havalimanında çalışan taksilerin ruhsatını askıya aldı. Benim kendi taksim de havalimanında çalışıyor. Diğer araçların durumunu bilmiyorum, incelemesi devam ediyor ama ben Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü'nden hızlı bir inceleme rica ettim. Sonuç geldi. İddialar asılsız kendi adıma kayıtlı olan takside her şey usulüne uygundur.

İstanbul'da bir taksi sorunu var. Durmuyorlar, gideceğimiz yeri beğenmiyorlar, bize karşı öfkeliler...

Yok yok yok... Bakın 'duyumlarımıza göre' İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri bazı gruplara taksi plakası verme vaadinde bulunmuş. Bu yüzden çabalıyorlar. Oysa İstanbul'da taksi sayısının artışına gerek yok.

Nasıl yok...

- Trafik çözülmediği, teknolojik sistemler devreye alınmadığı sürece bu iş olmaz. Şu anda ki taksi sayısı fazla bile.

Neden bizi beğenmiyor şoför arkadaşlar?

- 52 bin çalışanımız var. Haliyle bizim mesleğimizde de çok az sayıda çürük elma var. Eğitim verilmesi lazım arkadaşlarımıza.

Çözüm zam dediğinizi işittim...

- Çok doğru. Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanıp en ucuz taksi hizmetini veriyoruz. İstanbul halkı toplu taşımaya binmiyor ucuz olduğu için taksiye biniyor. Makul bir zam yapılırsa bu taksi bulmama sorunu da çözülmüş olur.

Ne kadar zam istiyorsunuz?

- Açılış en az 10 TL olmalı, kısa mesafe en az 20 TL olmalı, taksimetrelere kilometre başına yüzde 30 zam yapılmalı.

Kaç taksi plakanız var Eyüp Bey?

- Sadece 1

Taksi ağalığı diye bir iddia var ortalıkta. Kim bu taksi ağaları?

- Hiç kimse. Topçuların, popçuların, Gülben Ergen'in, Ahu Tuğba'nın, bu tarz isimlerin adına tek bir taksi plakası bile yok. Zaten İstanbul'da bir kişinin '1'den fazla plaka sahibi olması yasak.

İstanbul'da İngilizce bilen taksi şoförü sayısı kaç?

- 700 civarı

Kadın taksi şoförü var mı?

- Hem gece hem gündüz çalışan 400 kadın taksi şoförümüz var.