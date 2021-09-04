Hatay açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor
Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin dün başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.
|04 Eylül 2021 11:30
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Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ile temizlik çalışmaları süren bölgeye gece saatlerinde Seyit Onbaşı Atık Toplama Gemisi de ulaştı.
Bölgede, Nene Hatun Acil Müdahale ve Seyit Onbaşı Atık Toplama gemilerinin yanı sıra benzer donanıma sahip 2 gemiyle temizlik çalışmaları devam ediyor.
Temizlik çalışmalarına Hatay Büyükşehir Belediyesine ait deniz temizleme teknesi de destek veriyor.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kumsal boyunca temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
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