Okuma azmi 5 diploma sahibi yaptı

Zonguldak'ta yaşayan Necdet Kutoğlu, yaşam boyu eğitimin önemine olan inancı sayesinde beşinci üniversite diplomasını aldı.

Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu Maden Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümündeki eğitimlerinin ardından kentte uzun yıllar telekomünikasyon sektöründe çalışan Kutoğlu, iş hayatını tamamladıktan sonra eğitim serüvenini sürdürmeye karar verdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü birincilikle bitiren Kutoğlu, daha sonra aynı üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünü ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programında aynı anda okumaya başladı.

Önlisans programının başarıyla tamamlamasının ardından Arkeoloji Bölümünü de hem birincilik hem de yüksek onur belgesi alarak bitiren Kutoğlu, okuma azmi ve kararlılığıyla çevresindekilere örnek oluyor.

Resim sanatına ilgisi nedeniyle kentte 7 kişisel sergi açmasının yanı sıra Almanya'da bir sergiye katılan, kalan zamanlarında dalgıçlık ve doğa sporlarıyla ilgilenen ve mağaralar keşfeden Kutoğlu, bir sonraki hedefini yüksek lisans yapmak olarak belirledi.

- "İmkanım olduğu sürece eğitim hayatımı sürdüreceğim"

Necdet Kutoğlu, AA muhabirine, 5 üniversite bitirdiğini, imkanı olduğu sürece eğitim hayatını sürdüreceğini söyledi.

Eğitimin önemine işaret eden Kutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim insanın bakış açısını çok değiştiriyor. Bana 'Neden farklı disiplinlerde okuyorsun?' şeklinde tepkiler oluyor. Aldığım her farklı eğitim, bana yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Ben de bunları kendi içlerinde harmanlıyorum. Aslında hepsi birbirine destek oluyor. 'Madencilik, iktisat, arkeoloji ne alaka?' diyebilirsiniz. Aslında onlar birbirlerinin içinde. Madenciliği bitirmiş biri arkeolojiye daha değişik bir gözle bakar."

Başlamanın bitirmenin yarısı olduğunu belirten Kutoğlu, "Başlama cesareti, en önemli cesarettir. Önemli olan birinci adımı atmak, ondan sonraki adımlar kolay gelir. Yaş, imkanlar hepsi ayrıntı. Başladıktan sonra hepsi biter. Bitmezse sonuçta ölüm yok. 'Denedim, olmadı.' olur ama denemeden olmaz. Denemeye imkan vermek gerek. Ben bu prensiple yaşarım ve her yaptığım işte de bu önemlidir." ifadesini kullandı.

Zonguldak BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hamza Ekmen de Kutoğlu'nun eğitimi sürdürdüğü yıllar boyunca üstün azim ve gayretle bölümünü başarıyla tamamladığını kaydetti.

Böyle bir öğrenciye sahip olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Ekmen, "Arkeoloji ayrıcalıklı ve farklı bir öğrencilik gerektiriyor. Kendisi de Zonguldaklı olması sebebiyle kentteki kültür varlıklarının korunması, tespit edilmesi konusunda ciddi bir farkındalığa sahip. Bu konuda kendisi bizleri sık sık bilgilendirdi." şeklinde konuştu.