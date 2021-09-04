Eğitim döneminde 19 bin 569 kolluk personeli güvenlikten sorumlu olacak
İçişleri Bakanlığı: "Yeni eğitim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 19 bin 569 kolluk personeli güvenlikten sorumlu olacak."
|04 Eylül 2021 11:35
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