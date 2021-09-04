Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen hava harekatlarında, aralarında PKK/KCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|04 Eylül 2021 12:04
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdi. Gara bölgesine icra edilen hava harekatlarında 7 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Hava harekatları neticesinde PKK/KCK terör örgütünün sözde kadın yapılanması sorumluları, akademiler yürütme sorumlusu, suikast okulu sorumlusu ve dış ilişkiler sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz."
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