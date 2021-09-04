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Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen hava harekatlarında, aralarında PKK/KCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
04 Eylül 2021 12:04
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Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdi. Gara bölgesine icra edilen hava harekatlarında 7 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hava harekatları neticesinde PKK/KCK terör örgütünün sözde kadın yapılanması sorumluları, akademiler yürütme sorumlusu, suikast okulu sorumlusu ve dış ilişkiler sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz."
Anadolu Ajansı
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