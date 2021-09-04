MEB, şube oluştururken pandemiyi dikkate almalı!
|04 Eylül 2021 12:20
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Mevzuat gereği ilkokullarda sınıflar oluşturulurken 30, okul öncesinde ise 20 öğrenci esas alınmaktadır.
Buna göre ilkokullarda 30 kişi dolmadan ikinci şube 60 kişi dolmadan üçüncü şube açılmamaktadır.
Oysa ki pandemi nedeniyle sınıf mevcutlarının düşük olması gerektiği bilimsel olarak tavsiye edilmektedir.
Buna rağmen okulda öğretmen ve yeterli derslik bulunduğu halde yeni şube açılmasındaki sınıra yönelik dayatma yapılmaktadır.
Örneğin A okulunda 54 ilkokul öğrencisi varsa 30'u aşması nedeniyle iki şube
açılmaktadır. Bu durumda mevcutlar mevzuata bağlı kalınarak 27 olarak belirlenmektedir.
Oysa ki bazı okullarda yeterli öğretmen de derslikte vardır ve 18 kişilik üç
şube yani daha düşük mevcutlu şubeler oluşturulması mümkündür.
Bu durumda hem öğretmenler mağdur olabilmekte hem de pandemi şartlarına uygun ortam oluşturulmamış olmaktadır.
Bu nedenle MEB'in bu noktada tedbir alması, dayatmadan vazgeçmesi gerekmektedir.
Pandemi süresince her zaman ifade ettiğimiz gibi MEB, pandemi öncesi hazırlanan mevzuat ile pandemi sürecini yönetmekte ısrar etmemelidir.
Eğitim çok önemli, okulların yüz yüze açılmasını da önemsiyoruz fakat sağlıklı koşullar için de maksimum tedbir alınması gerekir.
Maksut BALMUK
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