Belediye kurs verdi, 347 öğrenciden 303'ünün üniversiteye yerleşti
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesinin hazırlık kurslarında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 347 öğrenciden 303'ünün üniversiteye yerleştiği bildirildi.
|04 Eylül 2021 13:10
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde hizmet veren Sürekli Eğitim Merkezi, gençlerin üniversite hayallerine öncülük ediyor.
Üniversite sınavı için ücretsiz verilen kurslara katılan 347 öğrenci, uzman eğitmenler gözetiminde YKS'ye hazırlandı.
Kursiyerlerden 303'ü bu sınavda başarı göstererek üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık, mühendislik ve diş hekimliği gibi çeşitli bölümlerine yerleşti.
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