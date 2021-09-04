Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu
|04 Eylül 2021 13:53
|+Aa- Yazdır
Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan'a tırmanış yapan dağcılar ile doğa tutkunları, buradaki 3 krater gölünün kuruduğunu tespit etti.
Bir grup dağcı ve doğa tutkunu, Ağrı'nın Patnos ve Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarındaki Süphan Dağı'na gezi amaçlı tırmanış programı düzenledi.
Dağın 4 bin 58 metre yüksekliğindeki zirvesine çıkan grup, buradaki 3 krater gölünün kuruduğunu tespit etti.
Cep telefonu kamerasıyla kuruyan bölgeleri kayıt altına alan gruptakiler, bölgedeki diğer göllerde ise su seviyesinin oldukça düştüğünü gözlemledi.
Doğa tutkunu Lütfi Yiğit, AA muhabirine, gezi amaçlı Süphan Dağı'na çıktıklarını söyledi.
Yüksek rakımlarda suyun fazla olduğunu düşünerek yanlarına az su aldıklarını ifade eden Yiğit, "Zirveye doğru çıktıkça Süphan Dağı'nda ciddi bir kuraklığın olduğunu anladık. Üç gölün kurumuş olduğunu gördük. Bununla beraber yüzyıllardır orada olan buzulların da erdiğini gördük. Suyun olmamasından kaynaklı doğal olarak canlı ve yaban hayatına denk gelemedik." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erdoğan Güneysu'da eski imam Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
04 Eylül 2021 13:58
|Obezitede medyanın rolü ne?
04 Eylül 2021 13:56
|Erken tanı ve tedaviyle HIV hastaları normal bir yaşam sürebiliyor
04 Eylül 2021 12:55
|Nihat Hatipoğlu: O ürünlere haram demek sakıncalı!
04 Eylül 2021 12:35
|Beyin kanamasından hayatını kaybeden avukatın organları 5 hastaya umut oldu
04 Eylül 2021 11:42
|Yeni varyantları önlemede en önemli iki faktör kurallara uymak ve aşılanmak
04 Eylül 2021 11:32
|Hatay açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor
04 Eylül 2021 11:30
|Çağın hastalığı 'dijital obezite'
04 Eylül 2021 09:40
|Gıdanın yenme sırası kan şekerini değiştiriyor
04 Eylül 2021 07:35
|Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık düşecek - Haritalı
04 Eylül 2021 06:30