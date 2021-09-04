Obezitede medyanın rolü ne?

Türkiye ve dünyada görülme sıklığı giderek artan obezite hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün en riskli hastalıklar sıralamasında ilk 10'da yer alıyor. 'Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?' projesi ise obezite hastalığının tedavisinin önündeki görünmeyen engellere dikkat çekiyor, damgalama ve ayrımcılık. Projenin ilk adımında basın mensupları ile bir araya gelen uzmanlar, 'Obezitede Medyanın Rolü'nü ele aldı. 'Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?' projesi, obeziteli bireylerin hayatlarının pek çok alanında karşılaştıkları, damgalama ve ayrımcılık üzerine kapsamlı bir şekilde eğilerek obezitenin iyileştirilmesindeki en büyük engeli ortadan kaldırmayı hedefliyor. Damgalama ve ayrımcılığın obeziteli bireylerde sosyal hayatı kısıtlama, benlik algısında bozulma ve sağlık hizmetlerinden yararlanamama gibi sonuçlara neden olabildiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun obezitenin tedavisinde olumsuz etkileri olduğunu vurguladı. Projenin ilk adımında ise 'Obezitede Medyanın Rolü' mercek altına alınarak, yıl içerisinde basın çalışanları ile atölye çalışmaları düzenlenecek. Obezite hastalığı ile ilgili medyada yer alan haberlerde doğru görsel ve dil kullanımının etkisinin ele alınacağı bu çalışmalarla, damgalama ve ayrımcılığa karşı etkili bir adım atılması hedefleniyor.

ERKEKLERDE YÜZDE 107, KADINLARDA YÜZDE 34 ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Projenin ayrıntıları ve obezite hastalığı ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Volkan Yumuk, obezitede son 12 yılda erkeklerde yüzde 107, kadınlarda ise yüzde 34 artış görüldüğünü vurguladı. "Bu artışın en önemli sebeplerinden biri de hareketsiz yaşam biçiminin giderek daha çok yaygınlaşmış olmasıdır. Bunun dışında genetik, epigenetik, çevresel, biyolojik ve psikolojik faktörler de obezitenin ortaya çıkmasındaki önemli etkenlerden birkaçıdır" diyen Prof. Dr. Volkan Demirhan Yumuk, ülkemiz için de durumun tehlikeli bir boyuta geldiğinin altını çizdi.

DAMGALAMA VE AYRIMCILIK OBEZİTENİN TEDAVİSİNİ ENGELLİYOR

Projenin obezitenin iyileştirilmesindeki rolüne de değinen Yumuk, "Damgalama ve ayrımcılık, obezite tedavisinin önündeki görünmeyen önemli bir engel. Obeziteli bireyler pek çok alanda ciddi problemler yaşarken bu durum onların obezite ile mücadelesini de olumsuz etkiliyor" dedi. Proje kapsamında bu amaçla 'Obezite ile Mücadele Takımı' olan 'O Takımı'nın kurulduğunu belirten Prof. Dar. Yumuk, yıl boyunca deneyimli uzmanlarla birlikte çeşitli atölyeler düzenleyeceklerinin duyurusunu yaptı. 'Obezitede Medyanın Rolü'nün önemine de değinen Prof. Dr. Yumuk, "Toplumda damgalama ve ayrımcılığın değiştirilmesinin uzun soluklu ve zor bir yolculuk olduğunun farkındayız ancak çıktığımız bu yolculuğun obeziteli bireyler için ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Basın mensupları ile birlikte ilk adımı atacağımız bu yolda, eğitim ve iş hayatı, sağlık ve sosyal yaşam gibi konularda her yıl bir alana odaklanmayı hedefliyoruz. Yan yana mücadele ederek bu değişimin tohumlarını birlikte atarsak, değişimin çiçeklerini de yine hep birlikte göreceğimize eminiz" mesajını verdi.

OBEZİTENİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE MEDYANIN ROLÜ AĞIR

Obezitenin sağlık üzerine olan etkilerine değinen Prof. Dr. Dilek Yazıcı, obezitenin kompleks bir hastalık olarak kabul edilmesi ve tedavisinin bu yaklaşımla yapılması gerektiğini vurguladı. "Tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalığı gibi birçok ölümcül hastalığın yanında depresyon gibi psikolojik sorunları da obezite ile birlikte gözlemliyoruz. Obezitenin psikolojik etkileri ise obezite ile mücadeleyi önemli ölçüde etkiliyor" şeklinde konuşan Yazıcı, damgalama ve ayrımcılığın psikolojik etkenler arasında önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi. Medyada obezite ile ilgili aktarılan doğru bilginin toplumdaki obezite algısının doğru oluşmasında ve yanlış bilgilerin ortadan kaldırılmasında oldukça etkili olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Dilek Yazıcı, basın mensuplarının bu anlamda ağır bir role sahip olduklarını belirtti.

AYRIMCILIK VE DAMGALAMA SOSYAL HAYATLARINI KISITLIYOR

Projenin çıkış noktası olan "Rolüm Ağır - Obezitede Ayrımcılık ve Damgalama" kitabının yazarlarından Prof. Dr. Deniz Sezgin ise, gerçekleştirdikleri bu çalışma sayesinde obeziteli bireylerin eğitim, sağlık, sosyal hayat ve iş hayatı gibi alanlarda karşılaştıkları sorunlara daha yakından tanık olma imkanı bulduklarını dile getirdi. Obeziteli bireylerin hayatlarında pek çok alanda mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirten Prof. Dr. Deniz Sezgin, "Damgalama ve ayrımcılık sorunu; sosyal hayatlarında kısıtlamaya gitmelerine, özgüven kaybı yaşamalarına, seyahat kısıtlamalarına ve hatta tedaviye başvurmamalarına ya da tedavilerini aksatmalarına neden olabiliyor" dedi. Prof. Dr. Deniz Sezgin, obeziteli bireylerin toplumda gizli engelliler olarak yaşamlarını devam ettirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

DİL VE GÖRSEL KULLANIMINA BİR REHBER: OBEZİTE MEDYA KILAVUZU

Prof. Dr. Sezgin, proje kapsamında oluşturulan 'Obezite Medya Kılavuzu'nun, haberlerde kullanılan dil ve görsel araçlarla ilgili bir rehber olmasını istediklerini belirtti. Prof. Dr. Sezgin, "Bu yıl aynı zamanda obezite haberleri üzerine odaklandığımız bir medya analizi gerçekleştiriyoruz. Atölyelerden önce başlattığımız araştırma, atölyelerden sonra da devam edecek. 2022 Mart ayında ise medya analizi araştırmamızın raporunu sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz. Bu çalışma sonucunda arzumuz, haberlerde kullanılan dilin değiştiği ve obeziteli bireyleri temsil eden olumlu görsellerin arttığı bir tabloyla karşılaşmak. Sizlerin göstereceği hassasiyet, toplumdaki damgalayıcı pratiklerin değişmesini mutlaka ki hızlandıracaktır" bilgisini verdi. Obezitede damgalama ve ayrımcılık ile mücadelede toplumdaki tüm bireylere ve kurumlara önemli roller düştüğünü vurgularken; bu yıl, basın çalışanları ve medya sektörü ile kalıcı ve etkin bir çözümün ilk adımını hep birlikte atmak istediklerini belirten Prof. Dr. Sezgin; "Basın çalışanlarının göstereceği hassasiyet ile toplumda damgalama ve ayrımcılığın önemli ölçüde azalacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Ali Demirtaş

Akşam Gazetesi / Cumartesi Eki