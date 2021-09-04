1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Anne Esmer Koç:- "İkinci yılı geride bırakıp üçüncü yıla girdik. Bu eylemi 3 yıl değil, bin yıl da geçse devam ettireceğiz"- Baba Şevket Bingöl:- "3 yıl değil, 3 bin yıl geçse de biz buradan kalkmayacağız"
04 Eylül 2021 14:45
+Aa- Yazdır
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 733. gününde sürüyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Zübeyde için oturma eylemini sürdüren anne Esmer Koç, evladının HDP tarafından kaçırılıp PKK'ya teslim edildiğini söyledi.

"2013'ten bu yana aramadığım, sormadığım kapı kalmadı." diyen Koç, şimdiye kadar evladından haber alamadığını belirtti.

Kızı için eylemde yer aldığını kaydeden Koç, HDP'den, terör örgütü PKK'dan kızını istediğini, yıllardır evlat hasreti çektiğini dile getirdi.

Eylemlerinde kararlı olduğunu vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"İkinci yılı geride bırakıp üçüncü yıla girdik. Bu eylemi 3 yıl değil, bin yıl da geçse devam ettireceğiz. Çocuklarımızı istiyoruz, çocuklarımızı versinler. Yazık günahtır. Çocuklar ölmesin."

Koç, evladına güvenlik güçlerine teslim olması yönünde çağrıda bulundu.

Baba Şevket Bingöl de oğlu Tuncay için eylem yaptığını söyledi.

Oğluna kavuşmak için HDP'nin kapısında beklediğini anlatan Bingöl, "Maalesef HDP bizden kaçıyor, bize bir cevap veremiyor çünkü HDP, çocuklarımızı alıp eli kanlı terör örgütüne götürdü. Evlatlarımızı onlardan istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Evlat nöbetine kararlılıkla devam edeceklerini dile getiren Bingöl, şunları kaydetti:

"Bütün anneler kararlıdır. Çocuklarımızı alıncaya kadar eylemi sürdüreceğiz. 3 yıl değil, 3 bin yıl geçse de buradan kalkmayacağız. Tuncay, oğlum beni görüyor ve duyuyorsan eğer kaç, teslim ol. Seni almadan buradan ayrılmayacağım."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yüz yüze eğitim öncesi kırtasiyelerde yoğunluk yaşanıyor
04 Eylül 2021 15:55		 Prof. Dr. İlhan Çetin: Aşı olmak için 'Türkovac'ı beklemeyin
04 Eylül 2021 15:48
İstanbul'da okul servislerinde gizli zam tartışması
04 Eylül 2021 15:29		 Prof. Tecer: Deniz 1 santim yükselirse 100 santim karayı yutar
04 Eylül 2021 15:26
Kazada vefat eden belediye personeli toprağa verildi
04 Eylül 2021 15:16		 CHP Milletvekili Aydınlık'ın acı günü
04 Eylül 2021 15:15
Erdoğan Güneysu'da eski imam Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
04 Eylül 2021 13:58		 Obezitede medyanın rolü ne?
04 Eylül 2021 13:56
Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu
04 Eylül 2021 13:53		 Nihat Hatipoğlu: O ürünlere haram demek sakıncalı!
04 Eylül 2021 13:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:00 - Tünellerin içinden uçakla geçti, Rekorlar Kitabı'na girdi15:55 - Yüz yüze eğitim öncesi kırtasiyelerde yoğunluk yaşanıyor15:52 - Adli Tıp 'sigara basma' demişti, babadan 'rutubet' savunması15:48 - Prof. Dr. İlhan Çetin: Aşı olmak için 'Türkovac'ı beklemeyin15:37 - Kovid-19 temaslısıyken dışarı çıktı, 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı15:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay teklifine yanıt: İşumuz var
15:33 - Bu Lise, mobilya imalatıyla yılda 1 milyon lira ciro yapıyor15:31 - TÜBİTAK çevreye duyarlı araç konusunda gençlerden umutlu15:29 - İstanbul'da okul servislerinde gizli zam tartışması15:27 - 'Muğla ve Antalya'da ormanların yüzde 5'i yangından etkilendi'15:26 - Prof. Tecer: Deniz 1 santim yükselirse 100 santim karayı yutar15:25 - NASA astronotu uzayda biber fidelerinin çiçek açtığını açıkladı
15:20 - İstanbul'da yarın bazı yollar kapatılacak15:19 - Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları başladı15:16 - Kazada vefat eden belediye personeli toprağa verildi15:15 - CHP Milletvekili Aydınlık'ın acı günü15:01 - 'Yeni anayasa ile insanlar hiçbir zaman ötekileştirilemeyecek'
15:00 - Toplu taşımada 'PCR testi zorunluluğu' 6 Eylül'de başlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4 Eylül 2021 tarihli atama ve görevden alma kararları yayımlandı
20 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar belli oldu
Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu
Nihat Hatipoğlu: O ürünlere haram demek sakıncalı!
3 ilde ekmeğe zam
KDK'den 'temaslı memurun karantina süresi idari izinden sayılsın' tavsiyesi
1 Fakülte kuruldu 6 fakültenin ismi değişti
TCDD Genel Müdürü görevden alındı
Tekirdağ'daki tren kazasında 6 kişi öldü...TCDD'den açıklama geldi
Türkiye'nin yeni mülteci planı! Pilot şehir belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
covid 19 ajandası 8
tost 2
dolma biberin içini yemek 1
john coffey 3
Boşanıp beraber yaşamak 2
öğretmenlerin okulda ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar 2
kuskus 1
Terliği ters giyen çocuk 4
Teknoloji 1
metal 1
SON İLANLAR
Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Zonguldak Beycuma Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 30 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 14 İşçi Alacak
Sivas Buruciye Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 3 İşçi Alacak
Kayseri Tomarza İmar Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam