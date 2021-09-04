'Salarha Tüneli ile yıllık toplam 66 milyon lira tasarruf edilecektir'

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Salarha Tüneli Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İyidere-İkizdere yolu ve İkizdere tünelleri ile bağlantı yollarının açılışını dün gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Rize için bir başka önemli proje olan Salarha Tüneli'ni hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Karaismailoğlu, Salarha Tüneli'nin zor doğa koşullarında bölgedeki vatandaşların ulaşımını daha emniyetli hale getiren, seyahat sürelerini kısaltan çok önemli bir proje olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu ve millete olan aşkı sayesinde hayata geçirdikleri ulaştırma ve altyapı yatırımlarıyla bütünsel kalkınma hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaştıklarını ifade ederek, "Aslında Salarha Tüneli, eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkın çok somut bir örneği. 19 yıl önce ekonomik krizler, altyapıdaki çok büyük eksiklikler, vizyon yoksunu politikalarla adeta boğulan bir Türkiye'den, bugün, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, altyapısını sürekli yenileyen ve geleceğe hazırlayan, orta koridorda dünyanın en büyük lojistik güç hedefi için adımlarını atan, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yerini almak için ilkleri hayata geçiren bir Türkiye'ye dönüştük." diye konuştu.

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde Türkiye'yi büyütme kararlılığıyla çalışmalarını 7-24 esasına göre sürdürdüklerini aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Çayın başkenti Rize, Avrupa ile Orta Asya'ya açılan Kafkasya koridoru üzerinde yer alması ve doğu bloku ülke pazarlarına kara ve deniz yolu ulaşımı imkanı sağlayan konumu ile Doğu Karadeniz'in önemli merkezleri arasında yerini alıyor. Rize, hızla büyüyen, gelişen yapım çalışmaları devam eden İyidere Lojistik Limanı'nın tamamlanmasıyla da Karadeniz'in en önemli lojistik üslerinden biri haline gelecektir. Bu nedenle Rize'nin artan potansiyeline bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişmiş bir ulaşım ve iletişim altyapısı tesis etmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, Rize-Trabzon Sahil Yolu, Rize- Artvin Sahil Yolu, Ovit Tüneli ve bağlantı yolları, İyidere-İkizdere yolu gibi çok önemli projeleri tamamladıklarına işaret etti.

Dünyanın deniz üzerine inşa edilen sayılı, Türkiye'nin ise Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın yapım çalışmalarının da başarıyla devam ettiğine değinen Karaismailoğlu, havalimanının, 3 bin metre uzunluğundaki pisti ve yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede terminal binası ile bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacağını vurguladı.

Karaismailoğlu, "Yılda 3 milyon ton genel kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin TEU konteyner ve 100 bin araçlık Ro-Ro kapasitesi ile büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak İyidere Lojistik Limanı da Rize'de stratejik bir yatırım olarak hayata geçecek ve bölgeye 8 bin yeni istihdam olanağı sağlayacaktır. Limanın tam kapasite ile çalışması durumunda yıllık yaklaşık 400 milyon lira Rize ekonomisine katkı sağlayacaktır." dedi.

- "Salarha Tüneli Rize'ye ulaşım alanında vurulan bir mühür olmuştur"

Salarha Tüneli'nin Rize'ye ulaşım alanında vurulan bir mühür olduğunu belirten Karaismailoğlu, tünele ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kent merkezi ile Salarha Vadisi'ni birbirine bağlayan 2 bin 958 metre uzunluğa sahip Salarha Tüneli, bağlantı yolları ve 3 köprü ile birlikte 4,3 kilometreye ulaşıyor. Projemiz Rize'ye daha konforlu ve emniyetli bir seyahat imkanı sunacak. Proje kapsamında ayrıca toplam 230 metre uzunluğunda, ön germeli kiriş sistemine sahip 3 köprü bulunmaktadır. Salarha Tüneli ile bölgedeki 13,4 kilometre uzunluğundaki mevcut yol ile 20 dakikada sağlanan ulaşım, mesafenin 9,1 kilometre kısalması ile 5 dakikaya düşüyor. Böylece hızlı ve güvenli trafik akışının sağlanmasıyla zamandan 50 milyon lira, akaryakıttan 16,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 66 milyon lira tasarruf edilecektir. Karbon emisyon miktarı da 6 bin 531 ton azaltılacaktır."

Salarha Tüneli'nin Rize'ye hayırlı olmasını dileyen Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanım, güzel vatanımızın kalkınmasına, vatandaşlarımıza iş olacak, aş olacak, ekonomik canlılığa katkı verecek yollar, köprüler, tüneller inşa ederek destek veriyorsunuz. Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede yanımızda olduğunuz ve desteklediğiniz için şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.