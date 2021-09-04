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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ikisi Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 3 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.
04 Eylül 2021 14:59
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan "hudut kartalları", Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, şüphelilerden ikisinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
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