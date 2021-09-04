Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ikisi Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 3 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.
|04 Eylül 2021 14:59
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