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CHP Milletvekili Aydınlık'ın acı günü

CHP Milletvekilinin yeğeni lastiğini değiştirmek isterken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti
04 Eylül 2021 15:15
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CHP Milletvekili Aydınlık'ın acı günü

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın yeğeni, otomobilin patlayan lastiğini değiştirmek isterken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Hilvan - Bozova karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Osman Eren ve Cihan İzol, 63 VE 576 plakalı otomobilin patlayan lastiğini değiştirdikleri sırada sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir kamyonet çarptı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Eren müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Jandarma ekipleri kaçan kamyonetin bulunması için çalışma başlattı. Bu arada, hayatını kaybeden Osman Eren'in CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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