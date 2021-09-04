NASA astronotu uzayda biber fidelerinin çiçek açtığını açıkladı
|04 Eylül 2021 15:25
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan NASA astronotu Megan McArthur, istasyonda yetiştirdikleri Şili biber fidelerinin çiçeklendiğini ve bir hafta sonra küçük biberleri görmeyi beklediklerini açıkladı. McArthur, uzay istasyonundan fotoğraflarla birlikte paylaştığı mesajında "Bu daha karmaşık bitkileri Uzay İstasyonunun benzersiz ortamında yetiştirmeyi öğrenmek, gelecekteki gezegen görevlerindeki astronotların kendi yiyeceklerinden bazılarını yetiştirmelerini sağlayacaktır!" ifadelerini kullandı.
NASA tarafından Gelişmiş Bitki Yaşam alanında yürütülen ve 2022 yılının Mart ayında tamamlanması beklenen deneyde, New Mexico Hatch Green Şili biberi türü kullanıldığı belirtildi. NASA, uzayda miktoyerçekimi olan bir alanda yetiştirmek için biberin seçildiğini çünkü bir C Vitamini kaynağı olan biberlerin yetiştirilmesi, çimlenmesi, büyümesi ve meyvelenmesi daha uzun sürdüğü için, olası birçok uzay ürününe göre daha zor olduğu ifade edildi.
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