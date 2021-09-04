Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay teklifine yanıt: İşumuz var
Rize'de düzenlenen açılış törenine katılanlar "Çayeli seni çaya bekliyor" sloganları attı. Erdoğan, "İşumuz var işumuz" diye cevap verdi.
|04 Eylül 2021 15:35
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de..
Salarha Tüneli'nin açılışını yapmak üzere kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rize'de adeta sevgi seli vardı.
Erdoğan'ın konuşması sık sık alkış ve sloganlarla kesildi.
ÇAYELİ'NE ÇAY DAVETİ
Açılış alanında ön taraflarda duran bir grup, "Çayeli seni çaya bekliyor" sloganları attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da gülümseyerek "İşumuz var işumuz" dedi ve konuşmasına devam etti.
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