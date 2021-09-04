1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. İlhan Çetin: Aşı olmak için 'Türkovac'ı beklemeyin

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, aşının ciddi bir koruma sağladığını belirterek, sırası gelen herkese mutlaka aşı olması tavsiyesinde bulundu. Bazı kişilerin özellikle Türkiye'nin geliştirmekte olduğu 'Türkovac' aşısını beklediğini gözlemlediklerini vurgulayan Çetin, "Türkovac'ın çıkmasını beklemek bazı insanlar için geç olabilir. Şu an elimizde hangi aşı varsa, onu yaptırmalıyız. Çünkü, aşı oranı ne kadar yükselirse, salgının ortadan kalkma ihtimali de o kadar artacaktır" dedi.
04 Eylül 2021 15:48
+Aa- Yazdır
Prof. Dr. İlhan Çetin: Aşı olmak için 'Türkovac'ı beklemeyin

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler doğrultusunda ilk doz aşısı yüzde 75 barajını geçerek maviye dönen, ikinci dozda ise yüzde 61,8 oranını yakalayan Sivas'ta uzmanlar, bunun devamı konusunda uyarı yaptı. Ülke genelinde vaka sayısının 24 bine ulaştığını hatırlatan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, "Şu an 24 binlere kadar tırmanmış bir vaka sayımız var. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına tabi ki uymaya devam etmeliyiz ama elimizdeki en önemli silah aşıdır. Yetkililer de sıklıkla bunu açıklıyorlar. Sivas'ta valimizin, sağlık müdürümüzün ve teşkilatının çok büyük gayretleri oldu. Dün itibariyle Sivas'ın mavi iller kategorisine geçmiş olması bizi sevindirdi. Vaka sayılarımızın bundan sonraki süreçte daha da azalmaya başlayacağını düşünüyoruz. Biz tüm vatandaşlarımıza vatani görevini yapar gibi aşılarının yapılmasını öneriyoruz. Çünkü şu anda aşının etkileri ciddi manada görünmeye başladı. İstatistiklere göre şu an yoğun bakımdaki hastaların yüzde 90'ını aşılarını tamamlamayan vatandaşlar oluşturuyor. Hastaların yüzde 80'ini de aynı şekilde aşı olmayanlar oluşturuyor. Bu durum ülkemizin geleceği açısından da çok önemli ve stratejik olduğunu gösteriyor. Milletimizden de aşı konusunda üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmasını sağlık ordusu olarak bekliyoruz" dedi.

'TÜRKOVAC'I BEKLERSEK GEÇ KALABİLİRİZ'

Yerli aşı Türkovac'ta Faz-3 çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Çetin, "Ekim ayının sonunda ya da kasım ayının başlarında kendi aşımızı kullanabilecek duruma geleceğiz. Sivas'tan da bazı arkadaşlarımız bu çalışmalarda gönüllü olarak yerini almış durumda. Ancak o aşıyı bekleyerek çok geç kalabiliriz. Çünkü aşı konusunda 1 saatin belki 1 dakikanın dahi önemli olduğunu düşünüyoruz. Belki bir sonraki aşımızı hazır olursa Türkovac ile yapabiliriz. Türkovac'ın da çok etkili olduğunu, hem hasta olma oranlarını ciddi manada düşürdüğünü hem de aşı yapılan insanların hastalığı çok rahat geçirdiğini biliyoruz. Bu sebeple bizim aşımız da en az Sinovac ve BioNTech aşısı kadar etkili olduğunu düşünüyoruz. Ancak aşı için bazen 1 gün, bazen 1 saat bile çok önemli bir süre olduğu için insanlarımızın yerli aşıyı beklemeden aşı olması gerekir. Türkovac'ın çıkmasını beklemek bazı insanlar için geç olabilir. Şu an elimizde hangi aşı varsa, onu yaptırmalıyız. Çünkü, aşı oranı ne kadar yükselirse, salgının ortadan kalkma ihtimali de o kadar artacaktır. İnşallah yerli aşı çıktığı zaman da ihtiyaç duyulacak dozları yaptırabiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ TABLODAN MEMNUN

Öte yandan kentin aşı renginin maviye dönmesi, halk arasında da memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar aşı konusunda gerek Sağlık Bakanlığı'nın gerekse uzmanların tavsiyelerine uymaya gayret gösterdiklerini belirterek, salgının sona ermesi için herkesin aşı yaptırması gerektiğini vurguladı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yüz yüze eğitim öncesi kırtasiyelerde yoğunluk yaşanıyor
04 Eylül 2021 15:55		 İstanbul'da okul servislerinde gizli zam tartışması
04 Eylül 2021 15:29
Prof. Tecer: Deniz 1 santim yükselirse 100 santim karayı yutar
04 Eylül 2021 15:26		 Kazada vefat eden belediye personeli toprağa verildi
04 Eylül 2021 15:16
CHP Milletvekili Aydınlık'ın acı günü
04 Eylül 2021 15:15		 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
04 Eylül 2021 14:45
Erdoğan Güneysu'da eski imam Osman Yılmaz'ın cenaze namazına katıldı
04 Eylül 2021 13:58		 Obezitede medyanın rolü ne?
04 Eylül 2021 13:56
Süphan Dağı'ndaki 3 krater gölü kurudu
04 Eylül 2021 13:53		 Nihat Hatipoğlu: O ürünlere haram demek sakıncalı!
04 Eylül 2021 13:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:00 - Tünellerin içinden uçakla geçti, Rekorlar Kitabı'na girdi15:55 - Yüz yüze eğitim öncesi kırtasiyelerde yoğunluk yaşanıyor15:52 - Adli Tıp 'sigara basma' demişti, babadan 'rutubet' savunması15:48 - Prof. Dr. İlhan Çetin: Aşı olmak için 'Türkovac'ı beklemeyin15:37 - Kovid-19 temaslısıyken dışarı çıktı, 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı15:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay teklifine yanıt: İşumuz var
15:33 - Bu Lise, mobilya imalatıyla yılda 1 milyon lira ciro yapıyor15:31 - TÜBİTAK çevreye duyarlı araç konusunda gençlerden umutlu15:29 - İstanbul'da okul servislerinde gizli zam tartışması15:27 - 'Muğla ve Antalya'da ormanların yüzde 5'i yangından etkilendi'15:26 - Prof. Tecer: Deniz 1 santim yükselirse 100 santim karayı yutar15:25 - NASA astronotu uzayda biber fidelerinin çiçek açtığını açıkladı
15:20 - İstanbul'da yarın bazı yollar kapatılacak15:19 - Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları başladı15:16 - Kazada vefat eden belediye personeli toprağa verildi15:15 - CHP Milletvekili Aydınlık'ın acı günü15:01 - 'Yeni anayasa ile insanlar hiçbir zaman ötekileştirilemeyecek'
15:00 - Toplu taşımada 'PCR testi zorunluluğu' 6 Eylül'de başlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4 Eylül 2021 tarihli atama ve görevden alma kararları yayımlandı
20 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar belli oldu
Nihat Hatipoğlu: O ürünlere haram demek sakıncalı!
Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu
3 ilde ekmeğe zam
KDK'den 'temaslı memurun karantina süresi idari izinden sayılsın' tavsiyesi
1 Fakülte kuruldu 6 fakültenin ismi değişti
TCDD Genel Müdürü görevden alındı
Tekirdağ'daki tren kazasında 6 kişi öldü...TCDD'den açıklama geldi
Türkiye'nin yeni mülteci planı! Pilot şehir belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
son kullanma tarihi 3
öğretmenlerin okulda ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar 2
kimyon 1
dolma biberin içini yemek 1
eylül 1
tost 2
saç 1
kasiyer kız 1
hayırlı bir iş 3
john coffey 3
SON İLANLAR
Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Zonguldak Beycuma Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 30 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 14 İşçi Alacak
Sivas Buruciye Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 3 İşçi Alacak
Kayseri Tomarza İmar Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam