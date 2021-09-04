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AK Parti'den İYİ Parti'ye FETÖ eleştirisi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İYİ Parti'nin seçim beyannamesinde 15 Temmuz ve FETÖ ile mücadeleye yer vermediğini savunarak "Bizim dikkat çektiğimiz hususlara sürekli saldıranlar kendilerine FETÖ'nün açıktan vermiş olduğu desteği adeta duymazdan gelerek onların destekleriyle Türkiye'de milli yürüyüşü durdurmaya çalışıyorlar." dedi.
04 Eylül 2021 16:26
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AK Parti'den İYİ Parti'ye FETÖ eleştirisi

Özkan, Denizli'nin Serinhisar ilçesinde parti teşkilatını ziyaret ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meclis çalışmalarına verilen arada parti teşkilatları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini, Cumhur İttifakı'nın milletin gönlünde olduğunu gördüklerini ifade eden Özkan, CHP ve İYİ Parti'ye oy verenlerin de Türkiye düşmanlarıyla hareket eden siyasi çevrelere hak ettikleri cevabın verilmesini beklediğini savundu. Türkiye'de 17-25 Aralık darbe teşebbüsü, Gezi kalkışması, çukur terörü ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle başarıya ulaşamayan terör örgütlerinin umudunu zillet içinde olanlara bağladığını söyleyen Özkan, İYİ Parti'yi eleştirdi. Özkan, şöyle konuştu:

"FETÖ'nün, PKK'nın vermiş olduğu desteğe kulaklarını tıkamışlar, onları duymazdan geliyorlar. Bizler gerçekleri söylediğimizde 'AK Parti'liler, MHP'liler söyledi.' diyorlar. Kendi parti kurucuları Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için 'Bunun FETÖ ile iltisakı var.' dedi. FETÖ'cü bir il başkanı olduğunu ifade eden Ümit Özdağ'a faturayı kesiyorlar, kurucular kurulu üyesi olanı partisinden ihraç ediyorlar, il başkanına sıkı sıkıya sahip çıkıyorlar. Yine parti kurucularından olan Koray Aydın ne dedi ? 'Ne kadar FETÖ'cü, cemaatçi varsa Meral Akşener'in etrafında örgütleniyor, ona destek veriyor.' dedi. Sonra gitti, İYİ Parti'nin kurucular kurulu üyesi oldu. FETÖ'nün elebaşısı Emre Uslu ne diyor? 'İYİ Parti FETÖ'nün tek umududur, demokrasi için biz İYİ Parti'ye destek vermeliyiz.' diyor. Buna ilişkin bir basın açıklaması yaptıklarını gördük mü, buna itiraz ettiklerini gördük mü? Bizim dikkat çektiğimiz hususlara sürekli saldıranlar kendilerine FETÖ'nün açıktan vermiş olduğu desteği adeta duymazdan gelerek onların destekleriyle Türkiye'de milli yürüyüşü durdurmaya çalışıyorlar."

Cumhur İttifakı olarak verdikleri mücadelenin kutsiyetini bilerek sahayı boş bırakmayacaklarını aktaran Özkan, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti'nin seçim beyannamesinde FETÖ ile mücadeleye yer vermediğini ileri sürdü. Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Akşener'e söylüyoruz; beyannamelerinin hiçbir yerinde ne 15 Temmuz geçiyor ne de FETÖ ile mücadele geçiyor. Zaten mücadele etmeyeceklerini ifade etmişler, zaten FETÖ ile yol yürüdüklerini ilan etmişler. Buna karşı AK Parti ve MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamelerinin her yerinde 15 Temmuz, FETÖ ile mücadele kararlılığı, ülkenin milli birlik ve beraberliğine sahip çıkma iradesi net ve en yüksek seda ile dillendirilmiş."

Cahit Özkan, daha sonra AK Parti Serinhisar İlçe Başkanı Cemal Kobaş ile MHP Serinhisar İlçe Başkanı Hakan Ertuğrul'u da ziyaret ederek AK Parti ve MHP'lilerle sohbet etti.
Anadolu Ajansı
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