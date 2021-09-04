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Bakan Koca'dan üniversite kaydı yaptıran gençlere mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün üniversite kayıtlarının başladığına işaret ederek, "Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Kovid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı.
04 Eylül 2021 16:58
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Bakan Koca'dan üniversite kaydı yaptıran gençlere mesaj

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Üniversite kayıtları bugün başladı. Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor. Kronik hastalıkları var. İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla. Aşı ve tedbirle hayatı herkes için kolaylaştıralım."
Anadolu Ajansı
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