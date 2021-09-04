Yargıtay, cinayet gibi kazanın cezası onandı
|04 Eylül 2021 17:01
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27 Nisan 2019'da İzmir'in Gaziemir ilçesi Akçay Caddesindeki yaya geçidinden geçtiği sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu Bürge Yolbilir (17) hayatını kaybetmiş, 15 yaşındaki kuzeni M.G. hafif yaralanmıştı.
Kaza yerinden kaçan sürücü Bekir Karaaslan, düşen plakadan yola çıkılarak polis ekiplerince kısa sürede yakalanmış, olaydan 1 saat 42 dakika sonra yapılan alkol muayenesinde sürücünün 83 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.
İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada 26 Aralık 2019'daki karar duruşmasında Karaaslan'ın, "çocuğu kastla öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine, olayın "olası kastla olması sebebiyle" cezanın müebbet hapse çevrilmesine ve iyi hal indirimiyle 25 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi de kararı onamış ve dosya, tarafların itirazları üzerine Yargıtay'a gönderilmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki trafik kazasında 17 yaşındaki lise öğrencisi Bürge Yolbilir'in ölümüne ve kuzeninin yaralanmasına neden olan sürücü hakkında verilen 25 yıl 2 ay 15 günlük hapis cezasını onadı.
Daire, tarafların temyiz taleplerini inceledi ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin hükmünün tüm dosya kapsamına göre hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Daire, sanık avukatının olayda "olası kasıtla hareket edilmediğine", müşteki avukatlarının da "cezanın yetersiz olduğuna ve takdire bağlı indirim yapılmaması gerektiğine" dair temyiz sebeplerini reddetti ve kararı onadı. Sanık avukatının tahliye talebi de reddedildi.
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