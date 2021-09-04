MKE ihracatla ekonomiye, yeni silahlarla TSK'ya güç verecek

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarının teknolojisini geliştirmeye yönelik kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu çalışmaların görücüye çıktığı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2021) MKE AŞ için çok verimli geçtiğini vurgulayan Akdere, 21 ülkeden 52 delegasyonla toplantılar yaptıklarını bildirdi.

TSK ve emniyet güçlerinin ihtiyaçlarını karşılama yanında bir diğer önemli amaçlarının ihracatın artırılması olduğunu dile getiren Akdere, bu doğrultuda yapılan görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini ifade etti. Akdere, şöyle konuştu:

"Ürdün'de fişek hattı kurulum projesinin imzasını yakın zamanda atmıştık. Bunun devamı geldi, Ürdün'de ikinci bir projeyi hayata geçirip 12,7 milimetre fişek hattı kurulumu gerçekleştireceğiz. 4 ülkeyle daha fişek hattı kurulumuna yönelik imza aşamasına gelmiş durumdayız. Fişek fabrikası kurumuyla kalmayacak. Çünkü biz çözüm öneriyoruz. Bundan dolayı da tüm tedarik zincirini dikkate alıyoruz. Barut fabrikalarının kurulumuyla ilgili de ön anlaşmaları imzalamış bulunmaktayız."

TSK'ya elektrikli ZMA ve tekerlekli Panter

Fuarda 8 ana sözleşmeye imza attıklarına işaret eden Akdere, bunlardan birinin "elektrikli zırhlı muharebe aracına (ZMA)" yönelik olduğunu söyledi. Akdere, bu kapsamda 25 milimetre kara topu, gece-gündüz görüş yeteneği, lazer ölçüm sistemlerine sahip 50 elektrikli ZMA'yı güvenlik güçlerine teslim edeceklerini belirtti.

Elektrikli motor macerasına zırhlı personel taşıyıcıyla başladıklarını ifade eden Yasin Akdere, motor tedarikinde yaşanan sıkıntılara karşı geliştirdikleri bu çözümün 26 testi başarıyla tamamladığını, bu cesaretle de ZMA Projesi'ni tamamladıklarını söyledi.

Akdere, "Elektrikli ZMA 4 saat gibi kısa sürede şarj edilebiliyor ve 600 kilometre menzili var. Hibrit jeneratör koyduk, motora da gerek görmedik. Jeneratörle, elektrikli pil paketiyle hizmete sunuldu. Bu konuda yetkin birçok firma var. Eylül ayından sonra onlarla beraber bu çözümü paylaşarak ihracat potansiyelini daha da geliştirmek istiyoruz." dedi.

Panter obüslerinin 8x8 araca monte edilmesine yönelik projenin de hayata geçirileceğini dile getiren Akdere, ASFAT ve BMC ile iş birliğine imza atıp 40 aracı en kısa zamanda güvenlik güçlerinin kullanımına sunacaklarını ifade etti.

Mühimmat alanında 5,56'dan 203 milimetreye kadar uzanan çeşitlilikte üretim kapasitesine sahip olduklarını anlatan Akdere, "Askerimizin, kuvvetimizin ihtiyacı olan tüm mühimmatları verebilecek kapasiteye sahibiz. Bu sözleşmenin gereksinimini de en kısa zamanda hayata geçiriyor olacağız." diye konuştu.

"Sessiz Fırtına çok ses getirdi"

Yasin Akdere, fuarda sergiledikleri elektrikli Fırtına Obüsü için birçok ziyaretçinin "Fuarın yıldızı sessiz Fırtına", "Sessiz Fırtına çok ses getirdi" şeklinde değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı.

Bu anlamda beklentileri karşılayabilmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Akdere, "49 ton ağırlığında, kuvvetimizin gözbebeği silahımız Fırtına Obüsü'nü elektrikli olarak hareket ettirdik. Askerimizin geri bildirimleri var. Motorumuz daha entegre şekilde 26 teste tabi tutacağız." dedi.

Akdere, fuarda ayrıca 8x8 araç üzerine entegre edilmiş 120 milimetre otomatik havan sistemini tanıttıklarını kaydetti.

Deniz Kuvvetlerine yeni yerli silahlar

Yasin Akdere, Deniz Kuvvetlerinin MKE AŞ'den beklentileri olduğunu söyledi.

Bu kapsamda 76 milimetre deniz topu projesini hayata geçirdiklerini belirten Akdere, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu proje çok önemli. En kısa zamanda Deniz Kuvvetlerimizin envanterine katacağız. Bunun için kısa zamanda atış çalışmalarına başlayacağız. 360 derece dönebilen, eksi 15 ve 85 derecede atış yapabilen, dakikada 80 atış kabiliyetine sahip bir deniz topu geliştirdik. Bu Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı gösterecek güzel projelerden birisi. Çözüm ortaklarımızla 12 ay gibi kısa sürede böyle bir projeyi hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Tedarik etmek istediğinizde 24 ayda ancak teslimat yapılabiliyor. 12 ayda teslim edebileceğimiz, maliyet açısından da çok avantajlı bir ürün sunacağız. Kendi ihtiyacımızın haricinde fuarda deniz topuyla ilgili bir dizi taleple karşılaştık. Deniz topunu önümüzdeki dönemde önemli bir ihracat kalemi olarak dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyor olacağız."

Deniz Kuvvetleri için ayrıca ABD menşeli Phalanx CIWS muadili Yakın Hava Savunma Sistemi geliştirdiklerine anlatan Akdere, şunları kaydetti:

"Otonom olduğu gibi manuel olarak da kullanılabilen, 20 milimetre 6 döner namlulu bir silah sistemi. Besleme ünitesi de yerli. Bu projemizi de 12 ay gibi kısa sürede sunmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. Yetenekli çözüm ortaklarımızla çalışarak kısa sürede atış testlerini gerçekleştireceğiz. Bu ürün Deniz Kuvvetleri için tasarlandı, o yüzden üzerinde ilave radarımız yok. Geminin ana radarına entegre edeceğiz. Böylece maliyet etkinliği kazanacak ve çok kısa zamanda envantere girmiş olacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın da talepleri oldu. 8x8 araç için Yakın Hava Savunma Sistemi talimatı verdiler. 4-5 ay gibi kısa sürede radar entegrasyonu yaparak kara versiyonunu geliştireceğiz."