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Selçuk Bayraktar, lise öğrencilerinin araçlarını inceledi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl ilk defa düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları kapsamında lise öğrencilerinin yaptığı araçları inceleyerek, öğrencilere başarı diledi.
04 Eylül 2021 17:19
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Selçuk Bayraktar, lise öğrencilerinin araçlarını inceledi

Bayraktar, TEKNOFEST kapsamında Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile bu yıl ilk defa düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları programına katıldı.

Burada TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile lise öğrencilerin yaptığı elektrikli araçları inceleyerek bilgi aldı.

Öğrencilerle fotoğraf çektiren Bayraktar, gazetecilere, TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen bu tarz yarışların yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Yarışma için 81 ilden başvuruların yapıldığına değinen Bayraktar, zorlu yarış turlarının öğrencileri beklediğini kaydetti.

Ayrıca pistte bulunan öğrencilere tek tek başarılar dileyen Bayraktar, bu yıl ilk defa düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nın da startını verdi.
Anadolu Ajansı
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