1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Yanan orman arazilerine inşaat yapılıyor' iddiaları yalanlandı

Sosyal medyada Bodrum'da yanan orman arazilerine inşaat yapılıyor iddiaları yalan çıktı. Bir kişinin iş makinaları ile özel yanan arazisini temizleme çalışması yaparak lavanta bahçesi yapacağı öğrenildi.
04 Eylül 2021 17:21
+Aa- Yazdır
'Yanan orman arazilerine inşaat yapılıyor' iddiaları yalanlandı

Milas ve Bodrum'da 11 gün süren orman yangınlarının ardından yanan arazilere inşaat yapılıyor iddiaları asılsız çıktı. Milas Kargılı koyunda iş makinasını çekerek inşaat yapılıyor videosu sosyal medyada bir anda yayılmaya başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda arazinin bir şahsa ait olduğu, yanan zeytin ağaçlarının temizlenerek yerine lavanta ve keçiboynuzu ağaçlarının dikileceği öğrenildi. İş makinalarının ise ağaçların köklerini çıkarıp araziyi yeniden düzenleme amacı ile kullanıldığı öğrenildi.

Arazinin sahibi Serkan Akkaş, arazide yeşillendirme çalışması yaptıklarını ifade ederek, "Arazimiz yandığı için temizleme çalışmasını yapıyoruz. Yerine yeniden lavanta ve keçiboynuzu ağacı dikerek yeşillendireceğiz. Yan tarafımızda bulunan arazilerde yeşillendirme çalışmasına başlasa çok iyi olacak. Şu anda yandığı için çok kötü bir görüntü var. Biz arazimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Ağaçlarımız yandığı için biran önce temizliğini yapıyoruz. Burası bizim tapulu arazimiz 17 dönüm arazi içerisinde zeytin ağaçlarımız kül oldu. Burada bir inşaat yapma söz konusu bile değil. Şu anda araziyi set haline getirdik. Düzenlediğimiz yerleri yeşillendireceğiz. Sosyal medyada çıkan tüm söylentilerin hepsi yalan, öyle bir şey yok. Biz burayı yeşillendirmeye uğraşırken herkes aklına geleni sosyal medyadan söylüyor. Bodrum çok güzel bir yer her taraf yandı, yeşillendirmek lazım yeniden. Herkes bizim gibi hemen yeşillendirme çalışması yapsalar çok güzel olacak" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu ilde öğrenciye ve öğretmene ilk hafta toplu ulaşım 5 kuruş
03 Eylül 2021 22:27		 Rakıyı su sanıp kazazedelerin başına döktü
03 Eylül 2021 22:20
Türkiye'de benzeri olmayan cami, vatandaşların ilgisini çekiyor
03 Eylül 2021 21:25		 1915 Çanakkale Köprüsü'ne son tabliye bloğu sevkiyatı yapıldı
03 Eylül 2021 19:17
Oğlak yeme yarışması: 2 gün aç kaldılar, 4 dakikada bitirdiler
03 Eylül 2021 17:12		 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon tüm dünyanın sorunu
03 Eylül 2021 16:53
Giresun'da fındıkları kurutabilmek için güneş duasına çıktılar
03 Eylül 2021 16:20		 Gaziantep'te PCR testi yaptırmayan okula alınmayacak
03 Eylül 2021 11:19
Van Gölü kıyıları dip çamurundan arındırılıyor
02 Eylül 2021 23:01		 Balatlar kazısında Bizans mozaikleri çıktı
02 Eylül 2021 22:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:48 - Tıp fakültesini bıraktı, bu işe girdi! Geliri 4 kat arttı17:42 - Edirne'de ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e uzatıldı17:40 - 'Hastanede yeterli sağlık personeli yok' iddiası yalanlandı17:37 - Doktor, aşı karşıtı kişiyi aşı olmaya böyle ikna etti17:33 - Sağlık Bakanlığı, rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı17:25 - Yunanistan'da aşı olmayan 7 bin sağlık çalışanı işten çıkarıldı
17:21 - 'Yanan orman arazilerine inşaat yapılıyor' iddiaları yalanlandı17:19 - Selçuk Bayraktar, lise öğrencilerinin araçlarını inceledi17:14 - Ölen işçiyi 'gönül ilişkisi var' diyerek tazminatsız işten attılar!17:09 - Pandemi döneminde spor, uzaktan ve çevrim içi oldu17:08 - MKE ihracatla ekonomiye, yeni silahlarla TSK'ya güç verecek17:06 - Virüs en çok aşısız ve aşısı tamamlanmamış kişileri etkiliyor
17:01 - Yargıtay, cinayet gibi kazanın cezası onandı16:58 - Bakan Koca'dan üniversite kaydı yaptıran gençlere mesaj16:52 - Açıköğretim öğrencileri aylar sonra yüz yüze sınava girdi16:43 - Erzurumlu öğrencilerin 4 projesi TÜBİTAK'tan ödül aldı16:26 - AK Parti'den İYİ Parti'ye FETÖ eleştirisi
16:00 - Tünellerin içinden uçakla geçti, Rekorlar Kitabı'na girdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
20 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar belli oldu
4 Eylül 2021 tarihli atama ve görevden alma kararları yayımlandı
Nihat Hatipoğlu: O ürünlere haram demek sakıncalı!
3 ilde ekmeğe zam
Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu
KDK'den 'temaslı memurun karantina süresi idari izinden sayılsın' tavsiyesi
1 Fakülte kuruldu 6 fakültenin ismi değişti
TCDD Genel Müdürü görevden alındı
Tekirdağ'daki tren kazasında 6 kişi öldü...TCDD'den açıklama geldi
Türkiye'nin yeni mülteci planı! Pilot şehir belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
son kullanma tarihi 3
memur dediğin 2
metal 1
uzun yol yolculuğu 1
öğretmenlerin okulda ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar 1
sirke 2
eylül 1
Boşanıp beraber yaşamak 2
hayırlı bir iş 4
doğalgaza zam 2
SON İLANLAR
Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Zonguldak Beycuma Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 30 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 14 İşçi Alacak
Sivas Buruciye Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 3 İşçi Alacak
Kayseri Tomarza İmar Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam