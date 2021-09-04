'Yanan orman arazilerine inşaat yapılıyor' iddiaları yalanlandı
|04 Eylül 2021 17:21
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Milas ve Bodrum'da 11 gün süren orman yangınlarının ardından yanan arazilere inşaat yapılıyor iddiaları asılsız çıktı. Milas Kargılı koyunda iş makinasını çekerek inşaat yapılıyor videosu sosyal medyada bir anda yayılmaya başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda arazinin bir şahsa ait olduğu, yanan zeytin ağaçlarının temizlenerek yerine lavanta ve keçiboynuzu ağaçlarının dikileceği öğrenildi. İş makinalarının ise ağaçların köklerini çıkarıp araziyi yeniden düzenleme amacı ile kullanıldığı öğrenildi.
Arazinin sahibi Serkan Akkaş, arazide yeşillendirme çalışması yaptıklarını ifade ederek, "Arazimiz yandığı için temizleme çalışmasını yapıyoruz. Yerine yeniden lavanta ve keçiboynuzu ağacı dikerek yeşillendireceğiz. Yan tarafımızda bulunan arazilerde yeşillendirme çalışmasına başlasa çok iyi olacak. Şu anda yandığı için çok kötü bir görüntü var. Biz arazimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Ağaçlarımız yandığı için biran önce temizliğini yapıyoruz. Burası bizim tapulu arazimiz 17 dönüm arazi içerisinde zeytin ağaçlarımız kül oldu. Burada bir inşaat yapma söz konusu bile değil. Şu anda araziyi set haline getirdik. Düzenlediğimiz yerleri yeşillendireceğiz. Sosyal medyada çıkan tüm söylentilerin hepsi yalan, öyle bir şey yok. Biz burayı yeşillendirmeye uğraşırken herkes aklına geleni sosyal medyadan söylüyor. Bodrum çok güzel bir yer her taraf yandı, yeşillendirmek lazım yeniden. Herkes bizim gibi hemen yeşillendirme çalışması yapsalar çok güzel olacak" dedi.
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