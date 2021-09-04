Yunanistan'da aşı olmayan 7 bin sağlık çalışanı işten çıkarıldı
|04 Eylül 2021 17:25
|+Aa- Yazdır
Yunanistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına aşı olmaları için verilen süre 1 Eylül'de doldu. Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris Meclis'te yaptığı konuşmada, korona virüs aşısı yaptırmayan 6 bin 412 sağlık çalışanının ve 500 ambulans görevlisinin görevden uzaklaştırıldığını ifade etti. Plevris, görevden uzaklaştırılan 6 bin 412 sağlık çalışanından 5 bin 594'ünün hastanelerde, 818'inin ise ilk derece sağlık kuruluşlarında çalıştığını söyledi. Zorunlu aşılama uygulamasının etkisini gösterdiğini belirten Bakan Plevris, "Zorunlu aşılama başlamadan önce sağlık sisteminde aşısızlar için çift haneli ve daha fazlasına ulaşan yüzdelerden bahsediyorduk" dedi. Plevris ayrıca, zorunlu aşı uygulaması sonucu bir hastanede aşılı çalışan oranının yüzde 35'ten yüzde 87'ye çıktığını vurguladı. 10 binden fazla sağlık çalışanının görevden alınmasına hazırlıklı olduklarını dile getiren Plevris, önümüzdeki hafta, aşının ilk dozunu olan sağlık çalışanlarının işe dönmeleri için yeni bir tarihin belirleneceğini kaydetti.
Sağlık sisteminin kötüleşmesinden endişe duyuluyor
Kamu Hastanesi Çalışanları Federasyonu (POEDIN), uzmanların yeni bir korona virüs dalgasını beklediği kış mevsiminden önce, hali hazırda zayıf durumdaki sağlık sistemi için görevden uzaklaştırılanların son derece gerekli olduğunu savundu. Korona virüs vakalarının arttığı bu dönemde sağlık birimlerinin daha da zayıflamasından korkuluyor.
Yunanistan'da korona virüse karşı tamamen aşılananların oranı yüzde 53'ü geçti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|NASA astronotu uzayda biber fidelerinin çiçek açtığını açıkladı
04 Eylül 2021 15:25
|Facebook'ta dezenformasyon kaynakları 6 kat fazla tıklanıyor
04 Eylül 2021 11:10
|İstihbarat başkanları Bağdat'ta görüşecek
04 Eylül 2021 06:50
|Blinken: Kabil Havalimanı için Türkiye ve Katar ile çalışıyoruz
03 Eylül 2021 22:44
|ABD Kongresi'ni basan 'boynuzlu adam' suçunu kabul etti
03 Eylül 2021 21:57
|İngilizler Türkiye'de tatil için imza topladı
03 Eylül 2021 11:24
|Küresel kahve krizi kapıda
03 Eylül 2021 07:25
|Pfizer'dan koronavirüse yeni tedavi: Klinik denemeleri başladı
02 Eylül 2021 14:51
|Balkanlar'dan da FETÖ'yü sileceğiz
02 Eylül 2021 07:46
|Mısır ve BAE ile yeni sayfa
02 Eylül 2021 06:50