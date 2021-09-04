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Sağlık Bakanlığı, rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı

Sağlık Bakanlığı, ABD'li bir ilaç firmasının Türkiye'de Sağlık Bakanlığı bürokratlarına rüşvet verdiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma eski Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'un suç duyurusu üzerine açıldı.
04 Eylül 2021 17:33
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Sağlık Bakanlığı, rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı

ABD'li Alexion Pharmaceuticals adlı ilaç firmasının Soliris markalı ilacın satışının yapılması için Türkiye'de Sağlık Bakanlığı yetkililerine rüşvet verdiği iddialarıyla ilgili adli ve idari soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Eski Sağlık Bakanları Mehmet Müezzinoğlu ve Recep Akdağ'ın, kendi dönemlerinde gerçekleştiği iddia edilen rüşvet iddiasının soruşturulmasını istemişti. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nca bu kapsamda soruşturma başlattığı ve soruşturmanın halen devam ettiği öğrenildi. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl sağlık Müdürlüğü aracılığıyla soruşturmanın devam ettiğini eski Bakan Müezzinoğlu'na bildirdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun geçtiğimiz yıl açıklanan raporunda Alexion Pharmaceuticals" isimli ABD menşeili bir ilaç şirketinin kendisine ait 'Soliris' markalı ilacın yaygın satışının yapılabilmesi için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin yetkili makamlarına rüşvet dağıttığı iddiası yer almıştı. Bunun üzerine dönemin Sağlık Bakanları Mehmet Müezzinoğlu ve Recep Akdağ, ABD'li ilaç firmasının rüşvet verdiği iddialarıyla ilgili ayrı ayrı suç ihbarında bulunmuştu.

RAPORLA İLGİLİ HABER YAPAN BASIN KURULUŞLARINA TAKİPSİZLİK

Her iki sağlık bakanının suç duyurusu üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da raporla ilgili haber yapan basın kuruluşlarına yönelik 'iftira' suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Dosya İstanbul'a gönderildiği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe veren eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun avukatları, suç duyurusu dilekçelerinin rüşvet iddialarının araştırılmasına yönelik olduğunu, bu konuda haber yapan basın kuruluşlarından şikayetçi olmadıklarını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu dilekçe üzerine, konuyla ilgili haber yapan basın kuruluşları hakkında başlatılan soruşturmayı kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla kaldırdı. Rapordaki rüşvet iddialarıyla ilgili ise ayrı bir soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İDDİALARI ESKİ BAKANA SORDU

İdari soruşturma ise Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Eski Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, Teftiş Kurulu'na yazılı olarak beyanda bulunarak, söz konusu rüşvet iddialarının araştırılmasını kendisinin istediğini, ortaya atılan iddialarla ilgili bilgi sahibi olmadığını ifade etti.
DHA
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