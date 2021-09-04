1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doktor, aşı karşıtı kişiyi aşı olmaya böyle ikna etti

Samsun'da doktor, aşı karşıtı olan ve 'Biontech aşısının hücre olduğunu' iddia eden bir vatandaşı, insan vücudu, virüsler ve aşıların etkisini anlatan resim çizerek ikna etti ve Biontech aşısı olmasına vesile oldu.
04 Eylül 2021 17:37
+Aa- Yazdır
Doktor, aşı karşıtı kişiyi aşı olmaya böyle ikna etti

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan aşı noktalarında vatandaşları aşılama çalışmaları devam ediyor. 1. doz aşılamada maviye dönen Samsun'da 2. doz aşılama oranının da yükseltilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Atakum Kent Merkezi'ndeki aşı noktasına gelen bir vatandaş, 'Biontech aşısının hücre olduğunu ve bu yüzden aşı olmak istemediğini' söyledi. Samsun Sağlık İl Müdürlüğü Aşı Ekipleri Koordinatörü Dr. Nurettin Erol Uyar da 35 yaşındaki Hasan Odabaş isimi aşı karşıtını bir anlaşma sunarak birbirlerini ikna etmek için münazara teklif etti.

Hasan Odabaş'a neden aşı olmak istemediğini soran Dr. Nurettin Erol Uyar, 'Biontech aşısında insanların vücuduna hücre verildiği' yanıtını aldı. Bunun doğru olmadığını ifade eden Dr. Uyar, yarım saat boyunca aşı karşıtı Hasan Odabaş'a mRNA ile inaktif aşının çalışma prensibini ve faydalarını anlattı. Eline aldığı kağıda 'Cin Ali' şeklinde insan vücudu çizen Dr. Uyar, ayrıca virüs, virüsün tutunduğu çıkıntılar, mRNA aşısının ne işe yaradığını, oluşan antikoru ve diğer etmenleri çizerek anlattı.

Yarım saatlik bir münazara üzerine aşı olmayı ve Biontech olmayı kabul eden Hasan Odabaş, bu sefer de aşı formlarını doldururken görevli doktorlar ve hemşirelere de aynı tedirginliklerinden bahsetti. Doktor ve hemşirelerin kendilerinin de 3. dozu Biontech aşısı yaptırdıklarını belirtmesi ve e-nabız uygulamasından Biontech olduklarını göstermelerinin ardından Hasan Odabaş ikna olarak aşı olmayı kabul etti. Odabaş, aşı olmaktan korktuğu için aşı sandalyesinde doktorlarla muhabbet etti. Muhabbet esnasında aşısını olan ve bunun farkına varmayan Odabaş, aşının sandığı kadar korkulacak bir şey olmadığını ve hiç acımadığını ifade ederek, herkesi aşı olmaya davet etti.

Aşı karşıtı genci ikna etmek için yarım resim çizerek aşının faydalarını anlattı

'Biontech aşısının hücre olduğunu' iddia eden genci nasıl ikna ettiğini anlatan Samsun Sağlık İl Müdürlüğü Aşı Ekipleri Koordinatörü Dr. Nurettin Erol Uyar, "Arkadaşımızın aşı çekincesi vardı. Onu bizimle paylaştı. Biz, aşı noktalarında birçok vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü salgınla ilgili elimizdeki tek silah bu. Bu silahı da kullanmamız gerekiyor. Arkadaşımızın aşı çekincesi olunca ben de kendisini ikna etmek için bir yol aradım. Kendisine bir soru soracağımı, cevabını istediğimi söyledim. Onun da bana bir soru soracağını ve cevabını vereceğimi söyledim. Bu şekilde kendimizi ikna etmek istedik. Kendisine neden Biontech (mRNA) aşısı olmak istemediğini sorduğumda, 'Bu aşının bir hücre olduğunu, bu yüzden de aşı olmak istemediğini' söyledi. Ben de aslında bu aşının aslında hücre olmadığını ve açıklayacağımı ifade ettim" dedi.

Kağıda resim çizerek aşının ne işe yaradığını ve virüsün aşı olmamış insan vücudundaki etkilerini anlatan Dr. Uyar, "Kağıda bir şekil çizerek mRNA aşılarının aslında bir hücreden ibaret olmadığını anlattım, kendisinden de teyit ettim. Biyoloji bilgisiyle bildiğin gibi hücrenin çekirdeğinde bizim genetik kodumuz var. mRNA aşısının üstünde de RNA şeklinde bir ifade var. Yani aşının genetik bir kod olduğunu, bir hücre içermediğini ifade ettim. Bunu da şekil çizerek bu RNA'nın bizim vücudumuza girdikten sonra virüsün vücudumuza yapışmak için kullandığı bazı çıkıntılar var. Aşıların bu çıkıntıları tanımladığını, vücudumuzun o çıkıntıları üreterek bağışıklık sistemine bu çıkıntıları tanımladığını ve bağışıklık sistemimizin antikor oluşturduğunu anlattım. İleride kendisine böyle bir virüs girdiği zaman bu antikorların virüsü öldüreceğini ve Kovid-19 hastalığına yakalanmayacağını anlattım. Kendisi bu konuda biraz ikna oldu ama yine başka bir aşı olmak istediğini söyledi. Ben de kendisine mRNA aşısı olmayan diğer aşının da nasıl bir aşı olduğunu anlattım. Hem inaktif hem de mRNA aşısını kendisine anlattım. Yapılan çalışmalarda mRNA aşısının mevcut varyant virüslere karşı daha koruyucu olduğunu ifade ettim. Son kararı yine de kendisinin vermesinin uygun olacağını karar verdik. Arkadaşımız kararını verdi ve MRNA aşısı olmak istediğini söyledi. mRNA aşısını yaptırarak da aşı noktamızdan ayrıldı" diye konuştu.

"Doktor ikna olmak için DNA'mıza kadar resim çizerek anlattı"

Aşı olmayı düşünmediğini ama doktorun kendisine resim çizerek aşının önemini anlattığını ve ikna olduğunu dile getiren 35 yaşındaki Hasan Odabaş, "Aşıya karşı çok büyük bir önyargım vardı. Özellikle Biontech aşısına karşı çevremde duyduğum insanlardan etkilendim. Biontech aşısı olanların korona oluyormuş gibi tepki verdiği için mRNA aşısı olmayı tercih etmiyordum. Daha sonra aşı noktasında da bunu doktorlarla paylaştım. Doktor bey bana açıklamalarda bulundu ve mantıklı geldi. Sağlık personellerinin de hepsinin Biontech aşısını yaptırdığını duyunca aşı olmaya karar verdim. Doktor bey ikna olmam için mRNA aşısının nasıl çalıştığını DNA'mıza kadar çizerek anlattı. DNA-RNA her şeyini anlattı. İğneden de korkuyorum. Buna rağmen aşı olduğumu bile hissetmedim. İnşallah sonucunda da endişe yaşamayız. Aşı olduktan sonra kolum ağrır diye düşünüyordum. Şu anda hiçbir ağrı yok. Sonuçta korunmak için aşı yaptırmak şart. Eşim yabancı uyruklu tüm ailesi korona oldu. 6 aydır eşimle görüşemiyorum. Bugünden sonra 2. dozu olmaktan da korkmam ve kesinlikle olurum" şeklinde konuştu.

Aşının aslında korkulacak bir şey olmadığını ve çevredeki insanlardan etkilenilmemesi gerektiğini vurgulayan Odabaş, kendisiyle ilgilenen doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, aşı noktasından ayrıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aile hekimlerinden ek ödeme tepkisi
03 Eylül 2021 09:13		 Kaymakam Elif, kurduğu markayla 55 kadını iş sahibi yaptı
02 Eylül 2021 22:17
Tarım Bakanlığında 3 müfettiş görevden alındı
02 Eylül 2021 09:23		 Yangına müdahale eden itfaiye eri ölümden döndü
01 Eylül 2021 22:39
Jandarma selden etkilenen 280 ailenin eşyasını taşıdı
01 Eylül 2021 22:18		 Dr. Erbaş'a Prof. Dr. Verimli'den yanıt: Artık lütfen sus oğlum
30 Ağustos 2021 21:33
Koç Üniversitesi'nde işten çıkarma krizi: Ünlü cerrahtan 'kovulma' davası
29 Ağustos 2021 23:00		 Zabıta memurları üniformalarıyla 'evet' dedi
28 Ağustos 2021 11:54
Polisin operasyonlarda vazgeçilmezi: Jammer timi
27 Ağustos 2021 20:43		 İzmir'de bir doktor daha koronavirüs kurbanı
26 Ağustos 2021 14:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:48 - Tıp fakültesini bıraktı, bu işe girdi! Geliri 4 kat arttı17:42 - Edirne'de ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e uzatıldı17:40 - 'Hastanede yeterli sağlık personeli yok' iddiası yalanlandı17:37 - Doktor, aşı karşıtı kişiyi aşı olmaya böyle ikna etti17:33 - Sağlık Bakanlığı, rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı17:25 - Yunanistan'da aşı olmayan 7 bin sağlık çalışanı işten çıkarıldı
17:21 - 'Yanan orman arazilerine inşaat yapılıyor' iddiaları yalanlandı17:19 - Selçuk Bayraktar, lise öğrencilerinin araçlarını inceledi17:14 - Ölen işçiyi 'gönül ilişkisi var' diyerek tazminatsız işten attılar!17:09 - Pandemi döneminde spor, uzaktan ve çevrim içi oldu17:08 - MKE ihracatla ekonomiye, yeni silahlarla TSK'ya güç verecek17:06 - Virüs en çok aşısız ve aşısı tamamlanmamış kişileri etkiliyor
17:01 - Yargıtay, cinayet gibi kazanın cezası onandı16:58 - Bakan Koca'dan üniversite kaydı yaptıran gençlere mesaj16:52 - Açıköğretim öğrencileri aylar sonra yüz yüze sınava girdi16:43 - Erzurumlu öğrencilerin 4 projesi TÜBİTAK'tan ödül aldı16:26 - AK Parti'den İYİ Parti'ye FETÖ eleştirisi
16:00 - Tünellerin içinden uçakla geçti, Rekorlar Kitabı'na girdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
20 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar belli oldu
4 Eylül 2021 tarihli atama ve görevden alma kararları yayımlandı
Nihat Hatipoğlu: O ürünlere haram demek sakıncalı!
3 ilde ekmeğe zam
Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu
KDK'den 'temaslı memurun karantina süresi idari izinden sayılsın' tavsiyesi
1 Fakülte kuruldu 6 fakültenin ismi değişti
TCDD Genel Müdürü görevden alındı
Tekirdağ'daki tren kazasında 6 kişi öldü...TCDD'den açıklama geldi
Türkiye'nin yeni mülteci planı! Pilot şehir belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuskus 1
john coffey 3
izmir oto çekici 1
sirke 2
Teknoloji 1
sınav yerine önceden gitmek 2
Sezen Aksu 1
ali kundilli 1
Boşanıp beraber yaşamak 2
müdür 1
SON İLANLAR
Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Zonguldak Beycuma Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 30 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 14 İşçi Alacak
Sivas Buruciye Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 3 İşçi Alacak
Kayseri Tomarza İmar Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam