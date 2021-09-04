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Edirne'de ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e uzatıldı

Edirne Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara giriş yasağını 30 Eylül'e uzattı.
04 Eylül 2021 17:42
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Edirne'de ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e uzatıldı

Türkiye'nin pek çok noktasında çıkan orman yangınları nedeniyle ağustos ayında giriş yasağı getirilmişti.

Valilik aldığı yeni kararla söz konusu yasağı 30 Eylül saat 24.00'e uzattı. Yasağa uymayanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacağı kaydedildi.

Orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık ve benzeri faaliyetlerde bulunanların yasaktan muaf olduğu belirtildi.
Anadolu Ajansı
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