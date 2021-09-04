Askeri personel, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı
Sel afetinin yaşandığı bölgede Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı.
|04 Eylül 2021 18:18
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Kastamonu'da 11 Ağustos'ta Ezine ve Zarbana Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel felaketinin en ağır yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı.
Jandarma Genel Komutanlığından temin edilen oyuncaklar, Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen çocukları mutlu etmek amacıyla dağıtıldı.
Ayrıca jandarma ekipleri, çocuklarla bir süre vakit geçirerek oyunlar oynadı.
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