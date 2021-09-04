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Emekli diplomatı 50 bin avro dolandıran kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan emekli diplomat E.Ç'yi, kendisini polis veya savcı olarak tanıtarak 50 bin avro dolandıran kişi yakalandı.
|04 Eylül 2021 18:20
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