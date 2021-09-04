Erdoğan: CHP, siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kuruluşundan itibaren AK Parti'yi destekleyen tüm kardeşlerime şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımız sunuyorum. Teşkilat bünyesinde Rize hep başı çekti, hep önde oldu. Rize il teşkilatımızda görev almış kardeşlerimi rahmetle yad ediyorum. Son 19 yıldır olduğu gibi Rize'ye olan vefa ve minnet borcumuzu yeni eserler ve yeni yatırımlarla sürdürmeye devam edeceğiz. Şehrimize kazandırdığımız tüm ve eser, yatırım ve hizmetlerin Rize'ye hayırlı olmasını diliyorum. Partinin kuruluşunun 20. yıldönümünü geride bıraktık. Ancak, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye çıktığımız bu yolda, alnımız ak yürüyoruz.

'TÜM OYUNLARI BİRER BİRER BOZDUK'

Gazete kupürleri üzerinden partimizi kapatmaya kalktılar. Cumhuriyet mitingleri altında darbe çağrısı yaptılar. Terör örgütlerini üzerimize salarak ülkemizi kaosa sürüklemeye çalıştılar. Gezi Olayları'ndan sokak terörüyle ülkemizi birbirine düşürmeye çalıştılar. 15 Temmuz'da darbe yapmaya kalktılar. Ekonomimize yönelik operasyonlardan çukur eylemlerine maruz kaldık. Hepsinin üstesinden geldik mi? Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle tüm oyunları birer birer bozduk. Sandıkta bileğini bükemediği partinin kapatılması için 'Ankara'da yargıçlar var' diyenleri gördük. 'Genç subaylar rahatsız' diye darbe çığırtkanlığı yapan sözde gazeteler gördük. Milli iradeye yönelik bürokratik darbe girişiminde meclis kürsüsünü FETÖ'nün iftiralarını tahsis edenleri gördük.

'OTEL LOBİLERİNDE GİZLİ SAKLI IMF İLE PAZARLIK YAPANLARI GÖRDÜK'

15 Temmuz gecesi tankların tepesine çıkmak yerine, tankların arasından sıvışanları gördük. Yatırımcıları ürkütenleri, yurtdışında mahfilleri ülkemizi şikayet edenleri gördük. Otel lobilerinde gizli saklı IMF komiserleriyle pazarlık yapanları gördük. Kim bu? Bay Kemal'in ekibi. Bunların en başında CHP vardı, CHP adına söz söyleyen yalan terörü vardı. Herkesle birlik oldular, herkes iş tuttular, herkesin sözcülüğüne soyundular. Çiğnenmedik hiçbir değer bırakmadılar. Son 20 yıl içinde milletin, mazlumların yanında saf tutmadılar. Tam 732 gündür evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerini bir kez olsun ziyaret etmedi. İnsanımızın geleceğini ilgilendiren hiçbir konuda yerli ve milli bir duruş göstermediler. Ankara'dan İstanbul'a yürürken kimlerle yan yanaydılar. Terörden hüküm giymiş insanlarla beraber oldular. Karşımızda kardeşlik iklimini zedeleyen, aklını ve vicdanın tamamen tatile çıkarmış bir siyaset anlayışı vardır.

'CHP BİR TRUVA ATI MİSALİ SİYASETİ İÇERİDEN ÇÖKERTMEYE ÇALIŞIYOR'

Kadınlarımızın çoğunluğunu tahkir eden terbiyesizliğe imza atıyorlar. Ülkemizdeki barış ve huzur ortamını dinamitlemekten çekinmiyorlar. CHP bir truva atı misali siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalışıyor. CHP, 27 Mayıs'a giden yolu nasıl yalanlarıyla döşemişse, bugün de aynı şeyi nefret siyasetiyle yapıyor. Kapısı çalınmadık ev bırakmayacağız. Anneler, kadın kollarımız kapısı çalınmadık ev bırakmayacaksınız. Hani diyorlar ya Z kuşağı, bütün bu kuşakları siz fethedeceksiniz. Başkaları hizmet diye musluk açarken, temel atmama törenleri yaparken, temeli atılmış projelerin üzerine beton dökerken, biz 81 vilayetimizin her köşesine eserlerimizle mührümüzü vuruyoruz.

AKŞENER'E TEPKİ: YOLUN AÇIK OLSUN

Birileri Bizans benzetmeleri ile yeni fitneleri, yeni senaryolar peşinde koşarken biz 84 milyonun kardeşliğini, birlik ve beraberliğin savunuyor. Ne diyor Meral Hanım? Kalkıp fethetmiş? Kim, şu anda İstanbul'un belediye başkanı. Yahu biz İstanbul'da şunu görmedik mi? Zulüm 1453'te başladı diye duvarlara yazanları? Nasıl onlarla beraber aynı yola giriyorsun? Bizans olayını bu şekle dönüştürenlerle nasıl bir oluyorsun? Meral hanım sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun.

'YAPILMAZ DENİLEN O DAĞLARI DELDİK'

Önümüzde Rize-Artvin Havalimanı var. Açılışını bu yıl sonuna kadar inşallah bitireceğiz. Bu yıl sonu inşallah havalimanımız açılışıyla Rize 25 dakikaya düşüyor, Artvin aynı şekilde yarım saat, 35 dakika. O tünelin adı Cankurtaran Tüneli. Binali Bey'in de çok emeği var. Yapılmaz denilen o dağları deldik. Biz Ferhat'ız, siz Şirin. Ferhat'a dağları delmek yaraşır. Biz Cankurtaran Tüneli'ni böyle yaptık.

'MÜCADELEMİZİ AYNI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Gayretimiz bundan sonra çok daha farklı olacak. Birilerinin ufku taş ve laf yığınlarından öteye geçemezken biz taarruzi hava araçlarıyla dünya harp tarihini yeniden yazıyoruz. Sınırlarımız içinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi sınırlarımız dışında da terör bataklığını kurutmak için teröristlerin bütün kamplarını basıyor, tepelerine biniyoruz. Maruz kaldığımız onca saldırıya, gizli açıl vesayet girişimine rağmen taviz vermiyoruz. Mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Muhalefetin çapsızlığının, beceriksizliğinin, içinde debelendiği siyasi tükenmişliğin bizi rehavete sürüklemesine asla izin veremeyiz. Milletimizle olan bağlarımız güçlendirmek, canlı tutmak zorundayız. Şunu ben duymamalıyım. 'Bizim kapımızı çalmadığınız, araziye gelmediniz'. 'Rize'de nereye gidersek gidelim, AK Partili kadroları gördük' demeliler. Vatandaşımız derdini tasasını sevincini bizimle paylaşmalı. Bize oy versin vermesin, imdadına biz koşmalıyız. Tevazu, samimiyet ve gayretin aşamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki biz millete olan hizmet sevdamızdan taviz vermeyelim. Unutmayalım insan için çalıştığının karşılığı vardır. Allah doğru olanın, sabırla ve samimiyetle çalışanın en büyük yardımcısıdır.